Cem Yılmaz'dan İlber Ortaylı'ya destek: Türkiye iyidir iyi!

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı'nın Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü tarafından zehirlendiğini öne süren Yeni Şafak gazetesinin muhabirine “Bunlar sizin anlamayacağınız şeydir. Bunların hepsi mahalle dedikodusu. Her şeye bulaşmayın. Bunu gazeteler çok yapıyor. Kendine göre yeni Türkiye kuruyorlar. B.. kurarsınız” sözlerini sarfetmesiyle başlayan tartışmaya Cem Yılmaz da katıldı.

İlber Ortaylı'ya Twitter üzerineden destek veren Yılmaz, "Biz İlberciyiz arkadaşım.Yeni ne canım. Türkiye demek nasıl olur da yetmez! Memleketini seven adam, yeni eski diye yaygara yapar mıymış? Türkiye iyidir iyi... başa döneceğim yine... Türkiye tamamdır yani....Bak ne güzel...net! Türkiye... bu ya işte... Zor değil ki" paylaşımında bulundu.