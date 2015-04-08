T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlber Ortaylı'dan 'Atatürk zehirlendi' manşeti atan Yeni Şafak'a: Böyle geri zekâlılarla 'Yeni Türkiye'yi bok kurarsınız!

'Gazeteler mi yazacak tarihi? Siz sadece haber yazın daha iyi edersiniz'

08 Nisan 2015 03:12

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü tarafından zehirlendiğini öne süren Yeni Şafak gazetesinin muhabirine “Bunlar sizin anlamayacağınız şeydir. Bunların hepsi mahalle dedikodusu. Her şeye bulaşmayın. Bunu gazeteler çok yapıyor. Kendine göre yeni Türkiye kuruyorlar. B.. kurarsınız” diye konuştu. 

Ortaylı, sosyal medyada kısa süre içinde alay konusu olan belgelere dayandırılan "Atatürk zehirlendi" manşetine ilişkin kendisini arayan Yeni Şafak’ın muhabirine özetle şunları söyledi:

“Belge melge yaramaz. Çocukluğumdan beri böyle numaralar duyarım. Bunlar kocakarı laflarıdır. Bizim milletimiz tarih bilmez. Böyle aptal aptal konuşur. Sizin gazete ne düşünür bilmem ama sen ismini karıştırma ileride senin için iyi gazetecilik olmaz.”

 

'Yeni Türkiye böyle geri zekalılar olmadan kurulabilir'

 

“Bunlar sizin anlamayacağınız şeydir. Bunların hepsi mahalle dedikodusu. Her şeye bulaşmayın. Bunu gazeteler çok yapıyor. Kendine göre yeni Türkiye kuruyorlar. B.. kurarsınız. Güldürmesinler adamı. Yeni Türkiye böyle geri zekalılar olmadan kurulabilir ancak. Nereye baksan cahil. Bir tane herif var. (Engin Ardınç) Eski solcu, alkolik, geri zekalı… O da konuşuyor. Git başka tarih kitabı oku hayvan. Baban seni Fransız okuluna yollamış. Lisan biliyorum diyorsun git başka dilde oku. Herif okul kitabıyla tarih yazıyor geri zekalı. Hiçbir memlekette olmaz böyle bir şey anladın mı? Sizde iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız böyle aptal işlere karışmayın.”

 

'Gazetelerde haber yazılır, tarih yazılmaz'

 

“Belgeleri incelemeyeceğim, istemem. Böyle dedikodularla uğraşmam. Gazeteler mi yazacak tarihi? Siz sadece haber yazın daha iyi edersiniz. Gazetelerde haber yazılır, tarih yazılmaz. Siz gördünüz mü hiç Avrupa gazetelerinde tarih yazıldığını? Herkesin kendi işi ve metodu vardır. Gazeteler doğru dürüst haber yazsın.”

 

ETİKETLER

ilber ortaylıyeni şafakatatürk zehirlendi

İlgili Haberler

Yeni Şafak: Atatürk'e zehirle yapılan suikastı İsmet İnönü tezgâhladı!

Haberde, Atatürk’e suikast iddiasının dayandırıldığı mektupların hangi arşivden elde edildiği bilgisi yer almıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24