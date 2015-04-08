İlber Ortaylı'dan 'Atatürk zehirlendi' manşeti atan Yeni Şafak'a: Böyle geri zekâlılarla 'Yeni Türkiye'yi bok kurarsınız!

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü tarafından zehirlendiğini öne süren Yeni Şafak gazetesinin muhabirine “Bunlar sizin anlamayacağınız şeydir. Bunların hepsi mahalle dedikodusu. Her şeye bulaşmayın. Bunu gazeteler çok yapıyor. Kendine göre yeni Türkiye kuruyorlar. B.. kurarsınız” diye konuştu.

Ortaylı, sosyal medyada kısa süre içinde alay konusu olan belgelere dayandırılan "Atatürk zehirlendi" manşetine ilişkin kendisini arayan Yeni Şafak’ın muhabirine özetle şunları söyledi:

“Belge melge yaramaz. Çocukluğumdan beri böyle numaralar duyarım. Bunlar kocakarı laflarıdır. Bizim milletimiz tarih bilmez. Böyle aptal aptal konuşur. Sizin gazete ne düşünür bilmem ama sen ismini karıştırma ileride senin için iyi gazetecilik olmaz.”

'Yeni Türkiye böyle geri zekalılar olmadan kurulabilir'

“Bunlar sizin anlamayacağınız şeydir. Bunların hepsi mahalle dedikodusu. Her şeye bulaşmayın. Bunu gazeteler çok yapıyor. Kendine göre yeni Türkiye kuruyorlar. B.. kurarsınız. Güldürmesinler adamı. Yeni Türkiye böyle geri zekalılar olmadan kurulabilir ancak. Nereye baksan cahil. Bir tane herif var. (Engin Ardınç) Eski solcu, alkolik, geri zekalı… O da konuşuyor. Git başka tarih kitabı oku hayvan. Baban seni Fransız okuluna yollamış. Lisan biliyorum diyorsun git başka dilde oku. Herif okul kitabıyla tarih yazıyor geri zekalı. Hiçbir memlekette olmaz böyle bir şey anladın mı? Sizde iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız böyle aptal işlere karışmayın.”

'Gazetelerde haber yazılır, tarih yazılmaz'

“Belgeleri incelemeyeceğim, istemem. Böyle dedikodularla uğraşmam. Gazeteler mi yazacak tarihi? Siz sadece haber yazın daha iyi edersiniz. Gazetelerde haber yazılır, tarih yazılmaz. Siz gördünüz mü hiç Avrupa gazetelerinde tarih yazıldığını? Herkesin kendi işi ve metodu vardır. Gazeteler doğru dürüst haber yazsın.”