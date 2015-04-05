İlber Ortaylı: Ne başkanlığı kardeşim, burası Uruguay mı; çöker o sistem

Prof. İlber Ortaylı, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle AKP'nin seçim beyannamesine de giren "başkanlık sistemi" tartışmalarına ilişkin olarak, “Ne başkanlığı kardeşim ya? Burası Uruguay mı? Bizde başkanlık sistemi olmaz. Canı başkan olmak istiyor olsun ama Türkiye o sistemi kaldırmaz. Çöker o sistem, daha çok çatışmayı artırır sadece” dedi. Ortaylı, Nazi dönemine göndermede bulunarak, “Hitler tarihin en korkunç totalitarizmiyle iktidara geliyor ve hep destek görüyordu” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının çok büyük bir sürpriz olmayacağını söyleyen Ortaylı, seçimler nezdinde başkanlık sisteminin de halk tarafından onaylanacağını kaydetti.

'Aman canım galip gelir’

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Ortaylı, “Bu millet darbe anayasasına yüzde 92 verdi, başkanlık sistemi için de aynısını yapar” ifadelerini kullandı. Ortaylı “Bu seçimde de aman canım olur. Bu ülke küçük dünyaların büyük umutların ülkesi” dedi

Ortaylı, “Halkın ödeyeceği borçları, kredileri, küçük dünyaları ama büyük hayalleri var. ‘Aman canım verin gitsin’, ‘aman canım’ diye ev kadınları, kahvedeki adamlar söyler. Daha da önemli adamlara yakışmaz böyle şeyler ama maalesef bu ‘aman canımlar’ Türk siyasi hayatı için bir önem taşıyor” şeklinde sözleri sürdürdü.

‘1933’te Almanlar ne yaptı sanıyorsunuz?’

Hitler Almanya’sıyla, günümüz Türkiye’si arasında benzerlikler kuran Ortaylı, “1933’teki Almanya’daki insanlar ne yaptı sanıyorsunuz. Hitler tarihin en korkunç totalitarizmiyle iktidara geliyor ve hep destek görüyor. Ne zamana kadar? Karşısındakiler birleşene kadar. İşte bu aman canım düşüncesidir. İşsizlerden çok işini kaybetmek istemeyen küçük burjuvalar bu kararı verir”