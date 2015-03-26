'Erdoğan'ın dediği oldu, başkanlık AKP'nin seçim bildirgesine girdi'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bülent Bülent Arınç’ı karşı karşıya getiren AKP’deki 5 günlük tartışmanın altından seçim bildirgesinde “başkanlık” sisteminin yer alıp almayacağı tartışmasının da çıktığı öne sürüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç, bildirgede başkanlık hedefine yer verilmesini kabul edince gerilim sona erdi. AKP’de bu sonuç, “Seçime kadar olan süreç Erdoğan tarafından kazanıldı” diye değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” diye başlattığı, dün Davutoğlu’nun “Bu tartışma kapanmıştır” sözleriyle sona erdiğini açıkladığı AKP zirvesindeki kavgaya ilişkin hasar tespit çalışmaları başladı. AKP kulislerine göre Erdoğan, kavgayı başlatan çıkışını, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Seni başkan yaptırmayacağız” açıklaması üzerine başlattı. Ve Erdoğan’ın tartışmayı çözüm süreci üzerinden yürütmesine karşın, aslında arka planda en güçlü neden başkanlık sistemi tartışmasıydı. Anketlerde çözümle ilgili atılan adımların AKP’ye puan kaybettirirken HDP’nin oy artışı sağlaması kavgayı ateşledi. Erdoğan, çözüm süreciyle de ilgili “frene basan” çıkışını yaptı.

AKP kulislerine göre Erdoğan, kamuoyu önünde açıklamalarını yaparken, parti yönetimine de başkanlık sisteminin seçimdeki en önemli hedef olarak belirlenmesi için baskıyı yoğunlaştırdı. Erdoğan, başkanlık sisteminin AKP’nin seçimdeki temel hedefi olmasıyla yetinmeyip, bunun seçim bildirgesine konulmasını da istedi.

Davutoğlu isteksiz

Erdoğan’ın “bildirgede yer alacak” ısrarında Davutoğlu’nun başkanlık konusunda başından bu yana sergilediği “gönülsüz” tutum etkili oldu. Davutoğlu’nun isteksizliği nedeniyle yine başkanlığa karşı tutumuyla bilinen Bülent Arınç, Erdoğan’a karşı sahne aldı. Ancak karşılıklı açıklamalar sonrası Davutoğlu’nun ailelerin de yer aldığı üstüste iki ziyareti sonrası kavgayı Erdoğan kazandı. Başkanlık sistemi hedefinin, partinin nisan ayında Davutoğlu tarafından açıklanacak seçim bildirgesine girmesi kesinleşti.

Tanımsız başkanlık

Edinilen bilgiler, başkanlık hedefi seçim bildirgesine 7 Haziran sonrası yeni bir anayasa vaadiyle birlikte yer alacak. Başkanlık sisteminin seçim sonrası partinin hedefi olduğu vurgulanacak. Başkanlık sisteminin otoriterleşmediktatörlük getireceği eleştirilerine karşı dünyada en demokratik ülkelerde uygulanan sistem olduğu belirtilerek kronik sorunların çözümünün bu sistemden geçtiği anlatılacak. Ancak bildirgede Erdoğan’ın ifade ettiği “Türk tipi” ya da başka modelleri gibi tanımlamalara girilmeyecek.