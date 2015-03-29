T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu'nun 'Ben yazdım' dediği 'başkanlık' AKP'nin seçim beyannamesinde nasıl yer alacak?

'Hesap verenle yetki sahibinin aynı kişi olması gerekiyor'

29 Mart 2015 12:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "başkanlık sistemi"yle ilgili olarak, “Seçim beyannamesinde başkanlık sisteminin nasıl yer alacağını bizzat yazdım” dediği açıklamasının detayları ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre AKP, seçim beyannamesinde başkanlık sistemine, "yeni Anayasa ve demokratikleşme" başlığı altında yer verecek. Beyannamede, başkanlık sisteminin argümanı olarak, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gösterilecek. Seçilmiş cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla parlamenter sistemden uzaklaşıldığı ifade edilecek. Hesap verenle yetki sahibinin aynı kişi olması vurgulanacak.

 

Özel ekiple çalışacak

 

Çarşamba akşamı, 12 üyeli komisyonun taslağını tamamladığı seçim beyannamesi, Davutoğlu’na sunuldu. Davutoğlu, milletvekili listeleriyle ilgili çalışmasını 7 Nisan’da tamamladıktan sonra beyannameye ağırlık verecek.

Davutoğlu’nun özel bir ekiple yapacağı çalışmayla beyannameye son şekli verilecek.

Beyannamenin 15 Nisan’da açıklanması planlanıyor. Beyannamenin omurgasını, ‘Yeni Türkiye’ söylemi oluşturacak. 100 sayfalık beyannamede, sunuş kısmının yanı sıra bazı bölümler de Davutoğlu tarafından yeniden kaleme alınacak. Beyannamede, Çözüm Süreci, Yeni Anayasa, İleri Demokrasi gibi temel konuların yanı sıra kalkınma ve yatırımlar yer alacak. Alevi vatandaşların talepleri de beyannamede yer bulacak.

Beyannamede, cemevi yerine, inanç merkezi ifadesi kullanılacak. Emeklilerle ve sosyal yardımlarla ilgili özel bir çalışma yapıldığı ve bunun da beyannamede yer alacağı belirtiliyor. Beyannamede yeni bir hızlı tren hattının da yer alacağı ifade ediliyor.

ETİKETLER

akpak partierdoğanbaşkanlıkseçim beyannamesinasıl yer alacakdavutoğluyeni anayasa ve demokratikleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24