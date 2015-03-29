Davutoğlu'nun 'Ben yazdım' dediği 'başkanlık' AKP'nin seçim beyannamesinde nasıl yer alacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "başkanlık sistemi"yle ilgili olarak, “Seçim beyannamesinde başkanlık sisteminin nasıl yer alacağını bizzat yazdım” dediği açıklamasının detayları ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre AKP, seçim beyannamesinde başkanlık sistemine, "yeni Anayasa ve demokratikleşme" başlığı altında yer verecek. Beyannamede, başkanlık sisteminin argümanı olarak, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gösterilecek. Seçilmiş cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla parlamenter sistemden uzaklaşıldığı ifade edilecek. Hesap verenle yetki sahibinin aynı kişi olması vurgulanacak.

Özel ekiple çalışacak

Çarşamba akşamı, 12 üyeli komisyonun taslağını tamamladığı seçim beyannamesi, Davutoğlu’na sunuldu. Davutoğlu, milletvekili listeleriyle ilgili çalışmasını 7 Nisan’da tamamladıktan sonra beyannameye ağırlık verecek.

Davutoğlu’nun özel bir ekiple yapacağı çalışmayla beyannameye son şekli verilecek.

Beyannamenin 15 Nisan’da açıklanması planlanıyor. Beyannamenin omurgasını, ‘Yeni Türkiye’ söylemi oluşturacak. 100 sayfalık beyannamede, sunuş kısmının yanı sıra bazı bölümler de Davutoğlu tarafından yeniden kaleme alınacak. Beyannamede, Çözüm Süreci, Yeni Anayasa, İleri Demokrasi gibi temel konuların yanı sıra kalkınma ve yatırımlar yer alacak. Alevi vatandaşların talepleri de beyannamede yer bulacak.

Beyannamede, cemevi yerine, inanç merkezi ifadesi kullanılacak. Emeklilerle ve sosyal yardımlarla ilgili özel bir çalışma yapıldığı ve bunun da beyannamede yer alacağı belirtiliyor. Beyannamede yeni bir hızlı tren hattının da yer alacağı ifade ediliyor.