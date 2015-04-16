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İlber Ortaylı: Cem beni çok istedi, kabul etmedim

Prof. İber Ortaylı, Cem Yılmaz'ın kendisine filminde oynaması için rol teklif ettiğini söyledi

16 Nisan 2015 12:16

Prof. İlber Ortaylı, 'Senden Bana Kalan' filminin galasında kendisine sorulan “Cem Yılmaz'dan teklif gelse filminde oynar mısınız?” sorusuna, “Cem Yılmaz beni çok istedi zaten, filmde oynamam için ama ben kabul etmedim. Beni kandırmak kolay değil” diye yanıt verdi.

Hafta içinde 'Yeni Türkiye' söylemleriyle gündeme gelen Profesör İlber Ortaylı, 'Senden Bana Kalan' filminin galasına katıldı.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre Ortaylı, kendisine Twitter üzerinden destek veren Cem Yılmaz’la ilgili “Teklif gelse onun filminde oynar mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Cem Yılmaz beni çok istedi zaten, kabul etmedim. Beni kandırmak kolay değil.”

 

Zengin kızla fakir çocuğun hikayesi

 

Başrollerini Ekin Koç ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı 'Senden Bana Kalan' filminin galası önceki akşam Kanyon’da yapıldı.

Büyükbabasından kalan mirası alabilmek için bir vasiyeti yerine getirmesi gereken genç ile kendisini kimsesiz çocuklara adamış bir kızın aşk hikayesini konu alan 'Senden Bana Kalan', izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını ANS Prodüksiyon ve Nulook’un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği filmin Kanyon’daki galasına sanat, iş ve medya dünyasından birçok ünlü katıldı. Film bugün vizyonda.

 

Kore yapımı filmden uyarlama

 

'A Millionaire’s First Love' adlı Kore filminden uyarlanan 'Senden Bana Kalan'ın galası, Kanyon Cinemaximum Sinemaları’nda düzenlendi. Geceye film ekibinin yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

Davetliler arasında Arzuhan Doğan-Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkok, Ali Poyrazoğlu, Burak Kut, Murat Dalkılıç, Defne Samyeli, Filiz Akın, Halit Ergenç, İlber Ortaylı, Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Demet Sabancı Çetindoğan ve Elif Dürüst de vardı. Çekimleri Kazdağları, Yeşilyurt, Cunda Adası, Adatepe, Küçükkuyu, Ayvalık ve İstanbul’da yapılan film, izleyenlerin beğenisini kazandı. 'Senden Bana Kalan', yarın vizyona girecek.

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