İlahiyatçılardan Bağış'a tepki: Ayetler ile dalga geçme açık küfürdür

İnternete düşen ses kaydındaki iddiaya göre Bakara Sûresi’ni alaya almakla suçlanan Egemen Bağış’ı ilahiyatçılardan da tepki geldi: “Allah’la, ayetleriyle ve peygamberleriyle alay etmek, küfürdür. İslam alimleri Cenab-ı Allah’ı küçümsetecek söz söylemek, ima etmek, ayetleri alaya almak insanı dinden çıkarır demişlerdir.”

İran kökenli işadamı Reza Zarrab’dan rüşvet almakla suçlandığı için AB bakanlığı görevinden istifa eden AKP'li Egemen Bağış’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Bakara Sûresi’yle dalga geçilmesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Twitter’da Başçalan adlı hesaptan yayınlanan ses kaydındaki konuşmaların Bağış ile gazeteci Metehan Demir’e ait olduğu ileri sürülüyor. Kayıtlara göre eski Bakan’ın Twitter hesabından Bakara Sûresi 152. ayeti paylaştığını gören Demir, kendisini telefonla arayıp “Güne nurla başladım, duayla başladım.” diyor. Ardından anlaşılmaz bazı ifadelerle ayet taklidi yapıyor. Bağış ise, “Oğlum ben her cuma bir tane ayet sallıyorum.” diyor. Demir’in “Ya bilmez olur muyum, senin elinde bir kitapçık var, oradan çakıyorsun biliyorum ya.” sözleri üzerine de şu karşılığı veriyor: “Kitapçık yok lan. Google’a gir, Kur’an’da atıyorum kardeşlik, Kur’an’da nankörlük, Kur’an’da bilmem ne diye search yap, hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin.” Karşılıklı gülüşmelerin ardından Demir, ‘Bu Bakara iyi ya’ sözleri üzerine Bağış da gülerek, “makara makara” şeklinde yakışıksız ifadeler kullanıyor.

Zaman'dan Satı Kılıçer'in haberine göre ilahiyatçılar, söz konusu konuşmada Kur’an ayetleriyle alay edildiğini, bunun açık bir küfür olduğunu belirtiyor. Dinin, Allah’ın en büyük emaneti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davut Aydüz, “İnkârın verdiği sahte gurur ve şaşkınlık içinde dini, peygamberi, Kur’ân’ı alaya almak küfürdür. İnanan bir kişinin de aynı yola girmesi, dinden çıkmasına neden olur.” dedi. Tefsir kitaplarından da örnekler aktaran Aydüz, Celal Yıldırım’ın tefsirinde geçen cümleleri hatırlattı: “Şüphesiz ki, kutsal şeyleri alay konusu edinmek, koyu cehaletten kay­naklanır. Günümüzde okumuş kişilerden din ile istihza edenler oluyor, on­lara da câhil diyebilir miyiz? Diyebiliriz, çünkü İslâm’ın kastettiği cehalet, Allah’ı tanımamak, gerçeğe sırt çevirmek, hakkı kabullenmemektir. Zaten en kötü ve tehlikeli olanı da budur.” Prof. Aydüz, Vehbe Zuhayli’nin, Tefsirü’l Münir adlı eserinde de “Allah’la, ayetleriyle ve peygamberleriyle alay etmek, küfürdür.” ifadelerinin olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. İsmail Köksal da, “Kur’an ayetleri ile dalga geçmek küfürdür. Bunda İslam alimleri birleşmiştir. Ayetlerdeki İslami hakikatlerle ilgili bir dalga, küçümsetici söz bunların hepsi küfürdür.” yorumunu yaptı. Bu tarz alaysı sözlerin kişiyi dinden çıkaracağını belirten Köksal, şunları kaydetti: “Kur’an’a, Kur’an ayetlerine sövmek, alay etmek, küçümsemek küfürdür. Ayrıca bunları yapmak kâfir sıfatıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz’in (sas) döneminde müşrikler böyle yapıyordu. Kur’an ayetlerini oyun, eğlence yapıyorlardı. O sebeple, küfür olduğu gibi aynı zamanda bu durum bir müşrik sıfatıdır. Sonra bu gibi şeyleri, bu şekilde kendilerine yontacak şekilde, tıraş etmek de yine aynı zamanda münafıklık sıfatıdır. Münafıklar Kur’an ayetleri ile ilgili hükümleri hafife alıyorlardı. Bu ifadelere İslam âlimlerinin getirdiği örnekler arasından şunu verebiliriz. Cenab-ı Allah yaratıcıdır. Mabuddur. Özeldir. İslam alimleri Cenab-ı Allah’ı küçümsetecek söz söylemek, ima etmek, ayetleri alaya almak insanı dinden çıkarır demişlerdir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ‘Alo Fetva’ hattı da sorular üzerine şu açıklamayı yaptı: Kur’an ayetleri ile dalga geçmenin hükmü kişinin imani zayıflığının göstergesidir. İnsan, iman ettiği şey ile dalga geçmez. Kur’an-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır, dolayısı ile imani yönden sıkıntı doğurur. Kur’an ayetleri Allah’ın kelamı, Allah’ın sözü demek. Bu davranış Allah’ın sözü ile dalga geçmek anlamına gelir. Bu kişinin ne yapmaya çalıştığını öğrenmek lazım ama nihai anlamda Allah’ın kelamı ile alay etmek anlamına gelir. Bu da küfürdür.”