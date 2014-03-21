T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlahiyatçılardan Bağış'a tepki: Ayetler ile dalga geçme açık küfürdür

Egemen Bagış'a ait olduğu öne sürülen ses kaydında Kur'an ayetleriyle alay edilmesine ilahiyatçılardan tepki geldi

21 Mart 2014 13:15

İnternete düşen ses kaydındaki iddiaya göre Bakara Sûresi’ni alaya almakla suçlanan Egemen Bağış’ı ilahiyatçılardan da tepki geldi: “Allah’la, ayetleriyle ve peygamberleriyle alay etmek, küfürdür. İslam alimleri Cenab-ı Allah’ı küçümsetecek söz söylemek, ima etmek, ayetleri alaya almak insanı dinden çıkarır demişlerdir.”

İran kökenli işadamı Reza Zarrab’dan rüşvet almakla suçlandığı için AB bakanlığı görevinden istifa eden AKP'li Egemen Bağış’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Bakara Sûresi’yle dalga geçilmesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Twitter’da Başçalan adlı hesaptan yayınlanan ses kaydındaki konuşmaların Bağış ile gazeteci Metehan Demir’e ait olduğu ileri sürülüyor. Kayıtlara göre eski Bakan’ın Twitter hesabından Bakara Sûresi 152. ayeti paylaştığını gören Demir, kendisini telefonla arayıp “Güne nurla başladım, duayla başladım.” diyor. Ardından anlaşılmaz bazı ifadelerle ayet taklidi yapıyor. Bağış ise, “Oğlum ben her cuma bir tane ayet sallıyorum.” diyor. Demir’in “Ya bilmez olur muyum, senin elinde bir kitapçık var, oradan çakıyorsun biliyorum ya.” sözleri üzerine de şu karşılığı veriyor: “Kitapçık yok lan. Google’a gir, Kur’an’da atıyorum kardeşlik, Kur’an’da nankörlük, Kur’an’da bilmem ne diye search yap, hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin.” Karşılıklı gülüşmelerin ardından Demir, ‘Bu Bakara iyi ya’ sözleri üzerine Bağış da gülerek, “makara makara” şeklinde yakışıksız ifadeler kullanıyor.

Zaman'dan Satı Kılıçer'in haberine göre ilahiyatçılar, söz konusu konuşmada Kur’an ayetleriyle alay edildiğini, bunun açık bir küfür olduğunu belirtiyor. Dinin, Allah’ın en büyük emaneti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davut Aydüz, “İnkârın verdiği sahte gurur ve şaşkınlık içinde dini, peygamberi, Kur’ân’ı alaya almak küfürdür. İnanan bir kişinin de aynı yola girmesi, dinden çıkmasına neden olur.” dedi. Tefsir kitaplarından da örnekler aktaran Aydüz, Celal Yıldırım’ın tefsirinde geçen cümleleri hatırlattı: “Şüphesiz ki, kutsal şeyleri alay konusu edinmek, koyu cehaletten kay­naklanır. Günümüzde okumuş kişilerden din ile istihza edenler oluyor, on­lara da câhil diyebilir miyiz? Diyebiliriz, çünkü İslâm’ın kastettiği cehalet, Allah’ı tanımamak, gerçeğe sırt çevirmek, hakkı kabullenmemektir. Zaten en kötü ve tehlikeli olanı da budur.” Prof. Aydüz, Vehbe Zuhayli’nin, Tefsirü’l Münir adlı eserinde de “Allah’la, ayetleriyle ve peygamberleriyle alay etmek, küfürdür.” ifadelerinin olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. İsmail Köksal da, “Kur’an ayetleri ile dalga geçmek küfürdür. Bunda İslam alimleri birleşmiştir. Ayetlerdeki İslami hakikatlerle ilgili bir dalga, küçümsetici söz bunların hepsi küfürdür.” yorumunu yaptı. Bu tarz alaysı sözlerin kişiyi dinden çıkaracağını belirten Köksal, şunları kaydetti: “Kur’an’a, Kur’an ayetlerine sövmek, alay etmek, küçümsemek küfürdür. Ayrıca bunları yapmak kâfir sıfatıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz’in (sas) döneminde müşrikler böyle yapıyordu. Kur’an ayetlerini oyun, eğlence yapıyorlardı. O sebeple, küfür olduğu gibi aynı zamanda bu durum bir müşrik sıfatıdır. Sonra bu gibi şeyleri, bu şekilde kendilerine yontacak şekilde, tıraş etmek de yine aynı zamanda münafıklık sıfatıdır. Münafıklar Kur’an ayetleri ile ilgili hükümleri hafife alıyorlardı. Bu ifadelere İslam âlimlerinin getirdiği örnekler arasından şunu verebiliriz. Cenab-ı Allah yaratıcıdır. Mabuddur. Özeldir. İslam alimleri Cenab-ı Allah’ı küçümsetecek söz söylemek, ima etmek, ayetleri alaya almak insanı dinden çıkarır demişlerdir.” 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ‘Alo Fetva’ hattı da sorular üzerine şu açıklamayı yaptı: Kur’an ayetleri ile dalga geçmenin hükmü kişinin imani zayıflığının göstergesidir. İnsan, iman ettiği şey ile dalga geçmez. Kur’an-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır, dolayısı ile imani yönden sıkıntı doğurur. Kur’an ayetleri Allah’ın kelamı, Allah’ın sözü demek. Bu davranış Allah’ın sözü ile dalga geçmek anlamına gelir. Bu kişinin ne yapmaya çalıştığını öğrenmek lazım ama nihai anlamda Allah’ın kelamı ile alay etmek anlamına gelir. Bu da küfürdür.”

ETİKETLER

egemen bağışakpak partises kaydımetehan demirtepkiilahiyatçılarkuranalay etme

İlgili Haberler

CHP'li İhsan Özkes, Egemen Bağış'a tepki olarak Meclis'te Bakara suresini okudu

CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes, 'emekli bir müftü olarak internete düşen bazı ses kayıtlarından rahatsız olduğunu' belirtti

Milli Gazete'nin tape sabrını Egemen Bağış taşırdı

Egemen Bağış'ın internete düşen ve tepkiye yol açan ses kaydı iddiasına Milli Gazete, manşetinden verdiği haberle tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı İşler'den Egemen Bağış'a ses kaydı tepkisi: Yakışıksız bir durum

Başbakan Yardımcı Emrullah İşler, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın internette yayınlanan ses kaydı ile ilgili olarak yakışıksız bir durum nitelemesinde bulundu

Ahmet Taşgetiren'den Egemen Bağış'a: O sözler size aitse tevbe edin, siyaseti bırakın

Star yazarı Ahmet Taşgetiren, Egemen Bağış'a 'Bu sözler size aitse, hemen gidip tevbe edin ve siyaseti miyaseti bırakın. Olmuyor, olmaz. Türkiye’de o dille halkın yüzüne bakılmaz' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24