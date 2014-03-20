Başbakan Yardımcısı İşler'den Egemen Bağış'a ses kaydı tepkisi: Yakışıksız bir durum

Başbakan Yardımcı Emrullah İşler, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın internette yayınlanan ve "Her cuma bir ayet çakıyorum bu Bakara iyi makara" şeklinde ifadeleri içerdiği iddia edilen ses kaydı ile ilgili olarak yakışıksız bir durum nitelemesinde bulundu.

İşler ayrıca internete düşen ses kayıtlarının halkın üzerinde bir etkisinin olmayacağını öne sürdü.

İşler, partisinin Ankara Çubuk’ta düzenlediği seçim çalışmalarına katıldı. İşler, katıldığı programlar sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHA’da yer alan habere göre, Meclis'te yaşanan fezleke tartışmasının hatırlatılması üzerine Emrullah İşler, “Arkadaşlar bu konuda yaşananlar daha önce yaptığım açıklamada söylediğim gibi tamamen siyasi bir şov. Muhalefet dün siyasi bir şov sergiledi Genel Kurul'da. Bu konunun acilen Meclis'e olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren bir konu olmadığını daha önce söylemiştim. Bini aşkın fezleke bekliyor. Böyle konular Meclis'te gündeme gelmiyor. Siyasi şov yapmak için bakanlarımızla ilgili fezlekeleri olağanüstü toplantıyla gündeme getirmek istediler ama zaten bizim bakanlarımız Meclis Başkanlığı'na başvurarak soruşturma komisyonu kurulmasında taleplerini ilettiler. Biz de Ak Parti milletvekilleri olarak gerekli imzaları toplayarak başkanlığa müracaat ettik. Soruşturma komisyonu kurulacak.” dedi.

‘Dalga geçme filan varsa yakışıksız’

Eski Başmüzakereci ve AB Bakanı Egemen Bağış ile ilgili çıkan ses kaydı hakkındaki düşünceleri de sorulan İşler, “O konuda bildiğim kadarıyla gerekli açıklamaları yapmışlar, özürleri dilemişler. Ben dinlemedim ama öyle dalga geçme falan var ise yakışıksız bir durum. Dolayısıyla özür dilemeleri gerekir, zaten özür dilemişler, bana iletilen bilgide Egemen Bey'in de bu konuda bir açıklaması olmuş. Kaldı ki Egemen Bey, hukuki yollara da başvuracağını söylemiş. Aslında son günlerde bu montajlar, bu kasetler sürekli yayınlanıyor. 30 Mart’ta kadar daha pek çok şey olacağını ben düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

İşler, bunların halkın üzerinde bir etkisi olacağı kanaatinde bulunmadığını belirterek, "Aslında başka birilerinin de bu milletten özür dilemesi lazım. Hz. Peygamberi siyasi emellerine alet edenlerin, Hz. Peygambere tweet atma talimatı verdirenlerin veya kamyona bindirenlerin de bu milletten ve İslam ümmetinden özür dilemeleri gerekir" diye konuştu.

'Zor bir coğrafyada yaşıyoruz’

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 'Dış mihraklar sözüne inanmıyorum. 3. dünya ülkesi söylemi' sözlerinin hatırlatılması üzerine İşler şu cevabı verdi: "Bu coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Bu coğrafyada acılar yaşandı. Hepimiz şunu biliyoruz ki bu coğrafya üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Bu oyunlarda sadece içeriden oynanmıyordur. Elbette ki dışarıdan Türkiye üzerinde emelleri olan, ben hep şunu söylüyorum Türkiye uzadığı zaman budanacak kısaldığı zaman sulanacak bir ülke olarak algılandı. Dolayısıyla bu denklemin dışına bu çizginin dışına çıkıldığı zamanda Türkiye’de birçok operasyonlar yapıldı. 12 Eylül öncesi olaylarını hatırlayalım, PKK’nın kurulması vesaire bunlar hep Türkiye’nin uzamasını, gelişmesini, kalkınmasını, ilerlemesini engellemek için yapılan olaylar. Bu örgütlerin dış mihraklardan, dış odaklardan irtibat halinde olmadıklarını söylemek mümkün değil. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz”