Milli Gazete'nin tape sabrını Egemen Bağış taşırdı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra bakanlıktan istifa eden Egemen Bağış'ın internete düşen ses kaydında iddia edilen Kur'an ayetleri ile alay etmesi tepkiyle karşılandı. Bağış'ın Hürriyet gazetesinden Metehan Demir ile konuşurken söylediği öne sürülen 'bakara makara, her cuma sallarım bir ayet Google'dan' gibi ifadelere Milli Gazete "Bu edepsizlik sandıkla temizlenmez" çıkışı ile tepki gösterdi. Daha önce yayımlanan ses kayıtlarını haber olarak vermeyen Milli gazete, "17 Aralık sonrası gün geldi sustuk, sözümüz dilimizin ucuna geldi yuttuk. Ama bırakın kutsalımıza edepsizliği, edebsizlik ihtimaline dahi sessiz kalamazdık" ifadeleri ile ses kaydını yayımlama kararı aldıklarını belirtti.

Milli Gazete manşetten verdiği haberde, "Kur'an ayetleri alay konusu yapan ahlâksızlıkları, sessiz kalmayı zül hale getirdi. Dinimize uzanan bu namahrem eli, “özel hayatın mahremiyeti” kılıfını aşan bir niteliğe büründü" ifadelerine yer verildi.

"Eğer ses kayıtları montajsa ispatlayın, değilse tövbe edin" çağrısında bulunan Milli Gazete, "Bakanın boyunu da aşan bu rezaleti kulağının üzerine yatarak geçiştirebileceğini düşünen iktidar partisi tüm hücreleriyle bilmeli ki bu edepsizlik sandıkla temizlenmez" dedi.

Milli gazetede yer alan haber şöyle:

'Montajsa ispatlayın, yoksa tövbe edin!'

Hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlanan eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın gazeteci Metehan Demir’le yaptığı iddia edilen skandal konuşmalar, siyasi çekişme ve güç savaşının ötesine geçti. İkilinin konuşurken Bakara Suresi’nin ayetlerinden (hâşâ) dalga geçerek bahsetmeleri, ayetleri alay konusu yapan ahlâksızlıkları, sessiz kalmayı zül hale getirdi. Dinimize uzanan bu namahrem eli, “özel hayatın mahremiyeti” kılıfını aşan bir niteliğe büründü. Her şuurlu Müslüman gibi soruyoruz: Eğer bu kayıtlar “montajsa”, ilgili yerlerden rapor alarak ispatlayın. Hayır, gerçekse; o halde gereğini yapın, özür dileyin ve tövbe edin. Bakanın boyunu da aşan bu rezaleti kulağının üzerine yatarak geçiştirebileceğini düşünen iktidar partisi tüm hücreleriyle bilmeli ki bu edepsizlik sandıkla temizlenmez.

'Her Cuma bir ayet sallıyorum'

“Ve la entüm ma ağbüd” diye başlayıp daha sonra aklınca ayeti-i kerimeyle dalga geçmeye çalışan Hürriyet gazetesi yazarı Metehan Demir’e Egemen Bağış, “Oğlum ben her gün her Cuma bir tane ayet sallıyorum” diyor ve ekliyor: “Google’a gir, Kur’an’da atıyorum kardeşlik, Kur’an’da nankörlük, Kur’an’da bilmem ne diye ara hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin.” Bu sözler, bu ülkede iki defa bakanlık koltuğunda oturmuş bir “Adam”a ait. Her defasında yüzde 50’si ile övünen bir Hükümet’te Bakanlık yapmış birisine… Bu “Adam” kalkıyor ve Allah’ın kitabıyla, kendisine oy veren milyonlarca insanı aptal yerine koyarak dalga geçiyor. Surelerle dalga geçmek için anlamsız sesler çıkartan Demir’e Bağış, “O Almanca’ya döndü Metehan” diyerek destek veriyor. Bakara Suresi’ne “Makara” diyerek büyük bir hezeyana imza atan Bağış, yıllardır halkı İslâmi argümanlar ile nasıl kandırdığını da itiraf ediyor.

'Montaj dedi kurtulacağını sandı'

Metehan Demir esasen ilginç bir portre; Bir dönem İsrail’de çıkan Jerusalem Post gazetesinin Türkiye muhabirliğini yaptı. Bilderberg toplantılarına kimin/kimlerin katılacağını ilk o duyurdu. Başkentin “kulağı delik” gazetecilerinden biriydi. Metehan Demir, bir zamanlar Ankara’nın hatırı sayılır bir gazetecisi idi. Demir, dini duyguları rencide eden, kutsal değerleri “ti”ye alan bu konuşmasıyla dibe vurdu. Demir’in, twitter hesabından yaptığı açıklama da, Başbakan Erdoğan gibi tapelerin montaj olduğunu belirtmesi de bu saygısızlığı maalesef ört(e)medi.

İşte Milli Gazete'nin o manşeti: