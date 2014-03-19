CHP'li İhsan Özkes, Egemen Bağış'a tepki olarak Meclis'te Bakara suresini okudu

CHP'li İstanbul Milletvekili emekli müftü İhsan Özkes, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına tepki göstererek "Bu iddia doğruysa derhal önce Allah'a tövbe etmeli, sonra da Müslüman halktan özür dilemeli" diyerek Meclis'te Bakara suresini okudu.

CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı olan emekli müftü İhsan Özkes, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Metehan Demir'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına tepki gösterdi.

Özkes, "Dini, kitabı, hafife almak, alaya almak, din ile Kur'an ile, ayet ile, sure ile matrak geçmek küfürdür, bunu yapan kafir olur. Bunu söyleyen kişi Müslümanlıktan çıkar. Kur'an da olmayan bir cümleyi, bir kelimeyi, bir harfi Kur'an da var gibi göstermeye çalışmak küfürdür. Bunu yapanların kafir sayılır. 'Her Cuma bir ayet sallıyorum' diye söylemek hem ayeti hafife almaktır, ayetle alay etmektir, bu küfürdür. Hem de böylelikle Müslümanları da kandırdığını itiraftır. Ayeti sallamak din ile iman ile alay etmektir, küfürdür. Bakara Suresi, Kur'an-ı Kerim'de var olan 114 sureden birisidir, Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresidir. Bu süre genellikle iman ile küfür üzerinde durur. 'Bu Bakara iyi makara' diyerek Bakara Suresine 'iyi makara' demek küfürdür" dedi.

Özkes, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şayet bu sözleri başka bir partiden bir milletvekili söylemiş olsaydı, yer yerinden oynardı. Bugün Türkiye'nin gündemi bu olurdu. Alenen küfür olan bir konuda sessiz kalmak, hoş görmek de küfürdür. Çünkü, küfre rıza küfürdür. Bu nedenle bu sızan ve bir milletvekiline ait olduğu iddia alan sözleri şiddetle, nefretle, lanetle kınıyorum. Bu iddia doğruysa, azıcık şerefi, azıcık onuru, bir iman kırıntısı, zerre kadar bir inancı varsa derhal önce Allah'a tövbe etmeli, ondan sonra da Müslüman halktan özür dilemeli, hiç beklemeden istifa etmelidir. Müslümanların oyları ile milletvekili olup, Müslümanların inancı ile kimse alay edemez. Bu gayretullaha dokunur."

