İl il 1 Mayıs kutlamaları: Türkiye işçi sınıfına selâm; beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir!

Türkiye işçi sınıfına selam

Selam yaratana!

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam!

Bütün yemişler dallarınızdadır.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler,

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selam!

Meydanlarında hasretimizi haykıranlara,

toprağa, kitaba, işe hasretimizi,

hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam!

Paranın padişahlığını,

karanlığın, yobazın

ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam! Türkiye işçi sınıfına selam!

Selam yaratana! Nazım Hikmet Ran

1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm Türkiye’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Daha önceki yıllarda birçok kentte polis şiddetine sahne olan 1 Mayıs, bu yıl birkaç istisna dışında olaysız geçti. İl il 1 Mayıs kutlamalarında şunlar yaşandı…

Ankara

Ankara'da Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingi son buldu. Türküler, halaylar ve sloganlar eşliğinde devam eden 1 Mayıs mitingine meslek örgütlerinin yanı sıra kadınlar, üniversiteli ve liseli gençler de katılım gösterdi.

Tandoğan Meydanı’nda 24 Haziran’da yapılacak seçimin ve 7. kez uzatılan OHAL’in etkisi hissedildi. Sloganlar arasında “Sandıkta görüşürüz”, “Bu devran dönecek, 25’ini görmeyecek” sloganları da yer aldı.

Mitingin açılışını yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan Tayfun Görgün, “Bu düzen OHAL’den istifade ederek grevlerin yasaklandığı bir düzendir. Bu düzen sayısı 6 milyona ulaşan işsizlerin, açız haykırışlarının yükseldiği bir düzendir. Bu düzen iş güvenliğinin yok edildiği, emeğin doğanın kentlerin tarımın şeker fabrikalarının haklarımızın acımasız sermayeye teslim edildiği düzendir” ifadelerini kullandı.

İzmir

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Konak ilçesi Alsancak Semti'ndeki Gündoğdu Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ile şarkılar söylerken, sloganlar da attı. Ellerde taşınan dövizlerle mesajlar verildi. CHP'liler 'Bıçak kemiğe dayandı' yazılı tişörtlerle alana geldi.

Kutlamalara katılanlar, 'Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara hayır', 'Hak hukuk adalet', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı. 'Emek, adalet ve insanca yaşamak için alanlardayız', 'İşten çıkarmalara karşı, baskılara ve sömürüye karşı 1 Mayıs'ta alanlardayız' pankartları yer aldı.

Diyarbakır

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanda güvenlik önlemi alırken, alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, alan çevresindeki 5 ayrı noktada arama noktası oluşturdu. Tertip komitesince belirlenen bayrak ve flamalar dışında afiş ve flamalarla alana girilmesine izin verilmedi. Seyyar satıcılar da alana alınmadı. Çalınan Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşma yaptı. Etkinliğe katılanları Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Temelli, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu vekillere selam gönderdiğini söyledi.

İzmit

Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın genel başkanının da yer aldığı kutlamalar, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla İzmit Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Polis ekipleri, organizasyon öncesi sabah erken saatlerde meydanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, tramvay yolu çevresinde de jandarma ekipleri nöbet tuttu. Katılımcılar, alana üst araması yapıldıktan sonra alındı. Alana girişte, karton bardaklarda çorba ile İzmit'in simgesi pişmaniye dağıtıldı. Türk bayrakları ile Memur-Sen flamalarının dağıtıldığı kutlama alanına 'Emperyalizme, kapitalizme, siyonizme hayır', 'Dünya beşten, emek sermayeden büyük', 'Adil bir dünya için hep birlikte', 'Birlikte örgütlendik, örgütlenerek güçlendik' yazılı pankartlar asıldı. Kutlamalara, konser ve halk oyunları gösterileriyle başlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs'ın, emek ile sosyal adaletin haykırıldığı ve bayram içinde kutlandığı gün olduğunu belirterek, "1 Mayıs'ı emeği ve emekçiyle gerilim haline getirenler emek hareketine ihanet ediyorlar yıllardır. 1 Mayıs emek ve sosyal adaletin haykırıldığı direniş sesinin yükseltildiği onur ve bayram içerisinde kutlanması gereken bir gün. 1 milyonu aşkın üyesi ile Memur-Sen olarak emek ve kazanan kesim için ter döküyoruz. Sorunlarımız var. Onlar için de ter dökmeye devam ediyoruz. Toplu sözleşmenin mimarı memura bir çok kazanımı yapan Memur-Sen olarak kangrene dönüşen konulara da çözüm bulduk. Biz toplu sözleşmeden toplu sözleşmeye sendikacılık yapmıyoruz. Emir gereğince yorulmadan kazandırmaya çalışıyor ve kazandırmayı karakter edinmiş hareket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikle halaylarla kutlandı. Öğle saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Ahmet Bahçıvan iş merkezi önünde toplanarak önlem aldı. Kutlamalara çeşitli sendikalar ile siyasi partilerin üyeleri katıldı. Halayların çekildiği etkinlikte kalabalığa konuşmalar yapıldı ve işçilerin yaşam standartlarının artırılması istendi.

Zonguldak

Zonguldak’taki 1 Mayıs kutlamalarına, ‘anarşist’ pankartıyla katılan Saadet Partisi damgasını vurdu. Saadet Partisi üyelerinin kortejde açtığı anarşizm sembollü 'İşçiyi Yaşat ki Devlet Yaşasın' pankartı dikkat çekti. Yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını söyleyen Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, "Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs'a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki 'A'yı aykırılığın 'A'sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski Başbakanımız Sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi" dedi.

Denizli

Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bugün öğle saatlerinde başladı. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı siyasi partiler, kurumlarına ait bayrakları ve ellerinde dövizlerle ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı. Meydandaki toplanmanın ardından gruplar, İstiklal Caddesi'nden kutlamanın yapılacağı Ulus Caddesi'ne kadar yürüdü. Kutlamanın merkezi olan Ulus Caddesi, emniyet müdürlüğü tarafından bariyerlerle çevrildi. Meydana girmek isteyenlerin üzerleri, didik didik arandı. Polis ekipleri, yürüyüş sırasında ve kutlamanın yapılacağı meydanda 2 ayrı drone ile havadan da izleme yaptı. Kutlamanın yapıldığı alanda toplam bin 200 polisle, geniş güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı etkinlikteki yoğunluk, aniden başlayan rüzgar ve yağmurla birlikte azaldı. Birçok vatandaş, alanı terk etti. Kutlamayı sürdüren vatandaşlar ise iktidar aleyhine slogan attı, özgürlük çağrısı yaptı. Topluluk, meydanda çalan müzikler eşliğinde halaylar çekti. Yapılan konuşmaların ardından kutlama saat 15.00'te sona erdi. Vatandaşlar sessizce dağıldı.

Eskişehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nca (DİSK) düzenlenen; siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen yürüyüş ile miting yapıldı.

Eskişehir

Yeni Bağlar Mahallesi Aytaç Caddesi üzerinde toplanan gruplar, pankart açıp, Sıhhiye Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Giydiği 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı tişörtle, mart ayında, TBMM'ye girmek isterken, polisler tarafından üstünden çıkarılarak, içeri alınan işçi emeklisi Cafer Dara da grubun önünde aynı tişörtle yürüdü.

Mitinge Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Gaye Usluer, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayları arasında adı geçen Büyükerşen’e 1 Mayıs’ta ilgi yoğundu. Birçok katılımcı, Büyükerşen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mersin

Mersin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, merkez ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'de katıldı.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan kalabalık, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte düdük çalan katılımcılar, "Yaşasın 1 Mayıs", "Faşizme karşı omuz omuza", "Yaşasın işçi dayanışması" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kutlama alanının hemen yanında bulunan süs havuzunda çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluştururken, bir süre sonra görevliler tarafından farkedilen çocuklar havuzdan çıkarıldı. Tertip komitesinin katılımcılara hitabının ardından, türkücü Hüseyin Turan sahne aldı. Anamur, Tarsus ve Silifke ilçelerinde düzenlenen kutlamalarda da alanlara çıkanlar eğlendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerin ardından kutlama olaysız bir şekilde son buldu.

Karabük

Karabük’te 1 Mayıs, CHP üyelerinin katılımıyla kutlandı. Yaklaşık 200 CHP'li parti binası önünden 'Dünyanın çarkı işçinin ellerinde', 'Emek olmadan yemek olmaz', 'Emek en yüce değerdir', 'Toprak işleyenin su kullananın' yazılı dövizlerle 'İş emek özgürlük', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Hak hukuk adalet', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atarak Kemal Güneş Caddesi'nde yürüdü. Burada halay çekilerek 1 Mayıs kutlandı. Kutlamalar polisin drone gözetiminde yapıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Kırmızı,"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tıpkı yetmişlerdeki gibi 'Ne ezen, ne ezilen insanca, hakça bir düzen' ilkesinden bir gram taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Mayıs işçi emekçi bayramınız kutlu olsun" dedi.

Hatay

Hatay’da 1 Mayıs’ı kutlama kararı alan Türk İş Genel Merkezi Defne’de KESK Platformu tarafından oluşturulan kutlama komitesi İskenderun’da işçi bayramını yürüyüş ve Atatürk anıt alanındaki mitingle kutladı. İskenderun´daki 1 Mayıs işçi bayramı kutlamaları için de katılımcılar gruplar halinde Tayfur Sökmen Bulvarı'nda bir araya geldi. Türk bayraklarıyla yürüyen işçiler, davul zurna eşliğinde eğelendi. İşçiler daha sonra dağıldı.

Atatürk Anıt alanında ve sahilde düğün çekimleri için gelen Merve-Orhan Bayırlı çifti, miting alanına gelenlerin çevresinde de fotoğraflar çektirdi. Genç çift, 1 Mayıs işçi Bayramı'nda evlenmenin mutluluğunu yaşadıkların söyleyerek bölgeden ayrıldı.

Sivas

Sivas merkezdeki 1 Mayıs kutlamaları, Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri ve sendika üyeleriyle çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, güvenlik önlemlerinin alındığı Mevlana Caddesi'nden alana kadar yürüdü. Burada 1 Mayıs tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı. Tertip komitesi başkanı Mustafa Akyol, yaptığı açıklamada, "Bugün karanlığa karşı aydınlığı, baskıya karşı direnişi, adaletsizliğe karşı adaleti, bunca hukuksuzluğa karşı hukuku savunmak için Sivas'ın aydınlık yüzlü insanları olarak alanlardayız. 'Özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz' demek için alanlardayız" dedi.

Konuşmaların ardından alana gelen az sayıda katılımcı, davul- zurna eşliğinde halaylar çekerek, 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlama programında çok sayıda polis görev aldı.

Tokat

Tokat'ta, çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp, 1 Mayıs ile ilgili döviz ve pankart açtı. Sloganlar atan 200 kişilik grup, 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Gümüşdoğan ''Bizler KESK olarak geçmiş mücadele tarihimiz birikimlerimizden süzerek, getirdiğimiz kuruluşumuzdan bugüne kadar ortaya koyduğumuz emek mücadelesine bağlı olarak emeğin hakları, demokrasiyi, laikliği barışı kararlılıkla sahiplenmeye devam edeceğiz'' dedi.

Bursa

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla birlikte yaşandı. Saat 12.00'den itibaren Kent Meydanı'nda toplananlar, arama noktasını geçmelerinin ardından yürüyüş yerine geldi. Saat 13.00'de başlayan yürüyüşle katılımcılar Darmstadt Caddesi üzerinden Atatürk Syadyumu Meydanı'na geldi. Burada ikinci arama noktasından da geçen grup, meydanda toplandı. Yürüyüşe KESK, Eğitim-İş, Emekliler, Eğitim-Sen, DİSK gibi sendikaların yanı sıra Bursalılar, açtıkları pankartlarla, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganı atarak eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alana geldi. Kutlamalar, Grup Abdal konseri ile son buldu.

Çorum

Çorum'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. KESK ve DİSK’in içinde yer aldığı 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Pir Baba Çamlığı önünde toplanan yaklaşık bin 500 kişi, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Kortej, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Hürriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesine kadar yürüdü. Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı. Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. Seyyar satıcılar alana alınmazken, 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan basın açıklamasının ve çekilen halaylarla sona erdi.

Gaziantep

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 3 bin kişinin katıldığı etkinlikle halaylarla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin grupları da öğleye doğru alandaki yerlerini aldı. Kutlama yapılan meydan ve çevresinde bin polis görevlendirilirken, alana gelenler üstleri arandıktan sonra içeri alındı. Sloganlar eşliğinde şehir merkezinden yürüyerek parka ulaşan gruplar çalınan davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekti.

Kutlama alanında işçilere seslenen KESK Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, “1 Mayıs, eşitlik, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi günüdür. Biz 1 Mayıs'ta daha çok demokrasi diyoruz. Demokrasinin adaletin, hak ve hukukun laik bir düzenin, seküler bir yaşamın, kardeşliğin, barışın gelişmediği, eşitsizliğin olduğu bir ortamda sendikal haklardan, emekten söz edilemeyeceğini, bizler yaşayarak görüyoruz. Bugün milyonlar olarak yoksulluk sorununa çok uzak, açlık sınırına yakın yaşamaya zorlanıyoruz. Satış sözleşmeleriyle her gün ekonomik kayıplarımız artıyor. Emeği, emekçiyi yok sayan uygulamaların son bulmasını bir kez daha talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne

1 Mayıs kutlamaları için DİSK öncülüğünde yaklaşık 2 bin sendika işçisi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Yürüyüş korteji nedeniyle bulvar trafiğe kapatılırken, ana caddeye çıkan birçok ara sokağı polis ekiplerince barikatlar konuldu. Kalabalık ellerinde flama, döviz ve afişlerle yaklaşık 5 kilometre yürüyerek, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne geldi. Caddede kutlama yapılacak alan, polis barikatlarıyla çevrilirken, alana girenler aramadan geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformda sendika başkanları konuşma yaparken, işçiler ellerindeki döviz ve sendika flamalarıyla halay çekip eğlendi.

Kalabalık adına konuşan Zeki Şişko, 1 Mayıs'ı Olağanüstü Hal durumunda kutladıklarını ifade ederek, hükümet politikalarını eleştirdi. Şişko, "Sanayimiz, derelerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız için alanlardayız. Emeğin giderek değersizleştirildiği, insancıl çalışma koşullarının yok edildiği, iş cinayetlerinin arttığı, yanlış enerji tercihleri ile ülkenin geleceğinin karartıldığı, çevre duyarsızlığı ile yaşam alanlarımız kirletildiği için, meslek itibarsızlığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için alanlardayız" dedi.

Kayseri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla Mimarsinan Parkı'nda yapıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde toplanan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüyerek geldi. Diğer grupların yürüyüşü de çevik kuvvet polislerinin önlemleri altında yapıldı. Park önündeki caddede toplanan gruplar, daha sonra kutlamanın yapılacağı parka polis kontrolünde alındı. Yaklaşık 3 bin kişi, yapılan konuşmalarından ardından çalan müzikler eşliğinde eğlendi. 1 Mayıs kutlamalarında işsizlik, ücret dağılımındaki adaletsizlik, taşeron işçilik, sendikalaşma önündeki engeller, çalışma barışı konuları üzerinde duruldu. Seyyar satıcılar da kutlamaya katılanlara satış yapabilmek için alanda yerini aldı.

Bursa

Bursa'da, yaklaşık 5 bin kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenledi. Sıcak havaya rağmen Atatürk Stadyumu Meydanı'na yürüyenler, burada çalınan müzikler eşliğinde halay çekip, şarkılar söyledi. Sendika temsilcilerinin konuştuğu etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Konuşmaların ardından Grup Abdal sahne aldı. Yürüyüş nedeniyle kapatılan Darmstadt Caddesi, katılımcıların alanda toplanmasının ardından trafiğe açıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise etkinlik alanında güvenlik önlemi aldı. Etkinlik, konserin ardından sona erdi.

Aydın

Aydın’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda, bazı işçi sendikaları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Çarşamba Pazarında toplanan sendika üyeleri, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin üyeleri sloganlar ve marşlar eşliğinde Mehmetçik Caddesi’nden Kuvayi Milliye Meydanı’na kadar kortej halinde yürüyüş yaptı. Geniş güvenlik tedbirinin alındığı 1 Mayıs kutlamalarında vatandaşlar alana girerken üst araması yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tertip Komitesi adına açıklama yapan Abdurrahman Bulut, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin işine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda olduğunu belirten Bulut, OHAL uygulamasının kaldırılmasını istedi. Konuşmanın ardından kutlamaya katılan gruplar halay çekerek eğlendi. Kutlama olaysız bir şekilde sona erdi.

Tekirdağ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sahilde dolgu sahadaki Suavi konseriyle kutlandı. Sahile yürüyerek gelen kalabalık konser sırasında doyasıya uğradı. 1 Mayıs kutlamaları için Köprübaşı mevkiinde toplanan işçiler, sendika üyeleri, siyasi parti temsilcileri sahil dolgu sahaya kadar ellerinde afiş ve pankartlarla yürüdü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından ünlü şarkıcı Suavi konser verdi. İşçiler konserde 1 Mayıs'ı gönüllerince eğlenerek kutladı.

Trabzon

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile Atatürk Alanı'nda horonlarla kutlandı. Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişi, sloganlar atarak Atatürk Alanı’na yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana üzerleri aranarak alınan katılımcılar, burada horon oynadı, sloganlar attı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bir grup Trabzonspor taraftarı da 'Sene hep 2011' yazılı pankartla alana geldi. Kutlamalara, demir doğrama ustası Özgür Çelik de iş elbiseleri ile katıldı. Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalık oynanan horonların ardından dağıldı.

Ordu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 350 kişinin katılımıyla kutlandı. Kent merkezinde bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalardan yaklaşık 350 kişi yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Ellerinde döviz ve bayraklarla slogan atarak meydana gelen grup, polis noktasında aranarak alana giriş yaptı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde burada düzenlenen programda, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı. Tertip komitesinin konuşmalarından sonra kutlamalar, müzik eşliğinde devam etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinliklerin ardından kutlamalar olaysız sona erdi.

Çanakkale

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı. Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00’te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından "Hoşgeldiniz" anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da katıldı. DİSK Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Metin Acar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Acar, “Çanakkale’nin işçileri ve emekçileri bizler el ele kardeşçe, şehrimize, toprağımıza, suyumuza, doğamıza, emeğimize sahip çıkacağız. Demokrasi, özgürlük, adalet ve laiklik için omuz omuza barış kenti Çanakkale’de birlikte barış türkülerini söylediğimiz bu 1 Mayıs’ta, bu kenti yağmalatmayacağımızı dosta düşmana da gösteriyoruz, göstereceğiz” dedi.

Antalya

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında kutlandı. Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütü ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da yer aldı. Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üye temsilcilerinin konuşmalarıyla sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de siyasi parti, sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, şenlik havasında geçti. Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, bir süre davul zurna eşliğinde halaylar çekip, slogan atarak 1 Mayıs kutlamalarını başlattı. Kutlama programında bir konuşma yapan HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, bugün Türkiye'de 10 milyon insanın bin 600 lira aylıkla geçimini sağladığını söyledi.

Elazığ

Elazığ'ın Hozat Garajı'nda toplanan HDP, EMEK ve KESK'e bağlı sendika üyeleri, Perşembe Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlama alanına kadar yürüdü. Burada düzenlenen mitingde ilk olarak KESK Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz kısa bir konuşma yaptı. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir burada yaptığı konuşma sonunda CHP teşkilatını göstererek, "CHP tabanı halen 'hak, hukuk ve adalet' diyor ve buna samimiyeti ile inanıyor. Kutluyorum" dedi. HDP'li Ziya Pir'in sözlerine tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve teşkilat üyeleri miting alanını terk etti. CHP Elazığ İl Başkanı Kaplan, işçi bayramında siyaset yapılmaması gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse hakaret edemez. 1 Mayıs Bayram gibi kutlanmalı. 1 Mayıs, CHP'ye hakaret etme alanı değil, işçi bayramıdır. Bugünün anlamını bilmiyorlarsa anlatırız" dedi.

Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri altında, davul zurna eşliğinde halay çeken işçiler günlerini coşkuyla kutladı. Siirt Belediye İş Sendikası Başkanı Halit Akınay, kutlama programında yaptığı konuşmasında, "Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günüdür. 1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kazanımlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiği, ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimizin en temel haklar ve özgürlüklerimizin daraltıldığı örgütlenme ve grev hakkımızın önüne, yasal ve fiili duvarlar örüldüğü günleri yaşıyoruz. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına fon dayatılması, özelleştirmeler, esnek kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma vergi adaletsizliği durmadan devem etmektedir" dedi.

Batman

Batman Demokrasi Platformu bünyesindeki 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde düzenlediği kutlamalara, HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, Batman Milletvekilleri Saadet Becerikli, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ali Aslan, çeşitli sendika temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Alanda toplananlar şarkılar eşliğinde halay çekti. Etkinlikte konuşan HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Hem iktidara, hem muhalefet partilerine çok açık çağrıda bulunuyoruz; bize bir adım gelme cesaretini gösterene biz üç adım gelmeye varız. Ama bizi yok sayanı yok saymaya da varız. Bizi görmezlikten geleni, bizi suç örgütü gibi göstermeye çalışanı, yasal bir partiyi ve demokratik mücadelesini kriminalize etmeye çalışanları da sandıkta gömeceğimizi hep birlikte çok net göstereceğiz. Bize diyorlar ki, 'Siz oyları gizlice, çaktırmadan verin. Biz sizinle gözükmeyiz, sizinle resim çektiremeyiz, yan yana gözükemeyiz ama siz oylarınızı gizlice bize verebilirsiniz.' Bu kadar saygısızlık, bu kadar ahlaksızlık siyaset için fazla. Koltuk için değmez. Eğer bu ülkede birlikte yaşayacaksak, birlikte konuşmayı göze alacağız. Birlikte yaşacaksak birlikte yönetmeyi göze alacağız. Birlikte olacaksak, kardeşlik konusunda azıcık samimiyet taşıyorsak, o zaman birlikte siyaset yapmayı da becereceğiz. Biz elimizden gelen özveriyi fedakarlığı gösterdik. Ama bizi yok saymaya, inkar etmeye, çantada keklik, çaresiz, mecbur görmeye devam ederseniz, bunun böyle olmadığını 24 Haziran'da görürsünüz" dedi.

Mardin

Mardin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, HDP ve KESK öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı alanda miting düzenlenerek kutlandı. Miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis, vatandaşları didik didik arandıktan sonra alana aldı. Mitingde, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkılarına vatandaşlar halaylarla eşlik etti.

Muğla

13 ilçeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yöresel kıyafetleriyle kadınlar büyük ilgi gördü. Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine binlerce kişi, Atatürk Stadyumu altındaki boş arazide araya geldi. Siyasi partiler ve birçok sendikanın da katıldığı kutlamalar, 'İnsanca, Özgürce, Kardeşçe, Yaşam' adı verilen yürüyüşle başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ve birçok ilçe belediye başkanının katıldığı yürüyüşte, 'Faşizme karşı omuz omuza', 'OHAL kaldırılsın', 'Direne direne kazanacağız', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atıldı.

Van

Van'daki 1 Mayıs kutlamaları, Musa Anter Parkı'nda yapıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nca (KESK) organize edilen kutlamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri ve Vanlılar katıldı. Kutlamaların yapıldığı bölgede polis ekipleri, yolları araç trafiğine kapatıp, güvenlik önlemi aldı. Katılımcılar, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın da yer aldığı kutlamalara, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtildi. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile Kesk Van Dönem Sözcüsü Seher Kadiroğlu Ataş, 1 Mayıs ile ilgili konuşma yaptı. HDP'li Uca, Kürtçe yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidara geldiğinde bir pankartları vardı, 'Biz geldik OHAL'i kaldırdık' diyorlardı. Biz de diyoruz ki siz geldiğinizde zaten OHAL bu bölgede vardı, yine OHAL var. Yine siz iktidardasınız. 15 Temmuz'dan sonra OHAL 7'nci kez uzatıldı. Bunu uzatan da AKP hükümetidir. AKP geçmişteki pankartlarını göz önüne getirsin ve 24 Haziran seçimlerinde yeni bir pankart yapsın, 'Biz yine OHAL'i getirdik' desin. AKP sadece bölgedeki belediyelere kayyum atamadı, parlementoda HDP'ye de kayyum atadı. Çünkü HDP'den korkuyorlar" dedi. Kutlamalar, yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Hakkari

Hakkari’deki 1 Mayıs kutlamaları, DBP il binası önündeki halk pazarında yapıldı. Alanada toplananlar, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankartları taşıdı. Güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara HDP Hakkari İl Eş Başkanı Nazmi Çoşkun, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, DBP İl Başkanı Süleyman Kanat ve 3 partinin il yöneticileri, İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut ile sendikaların yöneticileri katıldı. KESK'e bağlı SES Hakkari Şube Başkanı Musa Bor, kutlamalara katılan işçilere ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından HDP'li, CHP'li ve DBP'li il yöneticileri, sendikacılarla kol kola girerek, çalınan davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Sinop

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı. Polis tarafından İskele Meydanı girişinde oluşturulan arama noktasında, etkinliğe katılanların üst aramasını yapıldı. Daha sonra, toplanan işçiler, daha önce hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, CHP İl Başkanı Barış Ayhan, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek’in katıldığı etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen etkinlikte meydanda toplanan kalabalık burada 1 Mayıs’ı halaylar çekerek kutladı.

Amasya

Amasya’da KESK bileşenleri tertip komitesinin önderliğinde Künç Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte pankart ve dövizler de taşındı. Yaklaşık 800 kişilik grup, Yavuz Selim Meydanı'na geniş güvenlik önlemleri altında toplandı. Eğitim-sen Amasya Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Bülent Erciyesyaptığı konuşmada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da OHAL koşulları altında 1 Mayıs’ı kutluyoruz. İktidarın yönetememe aczinin dışa vurumu olan OHAL 2 yıldır devam ediyor. OHAL’i niçin ilan ettiklerini yine geçen günlerde açıkça ilan ettiler. OHAL sayesinde grevler olmuyormuş, anında müdahale ediyorlarmış, sermayeye gelince süper teşvik, işçiye gelince yasak, şiddet, güvencesiz ve esnek çalışma hatta ölüm” dedi.

Manisa

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camii'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından titizlikle arandı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 700 kişilik grup, pankartlar ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı, 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum', 'Sendika haktır engellenemez', 'Abdestli kapitalizme hayır' pankartları taşındı.

Samsun

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için sendika temsilcileri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Buradaki törenin ardından sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin üyeleri, İlkadım ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Ray Apartmanı önünde toplandı. Etkinliğe katılanlar polis tarafından yapılan üst aramasından sonra toplanma noktasına girdi. Bazı gruplar da toplanma yerine gitmeden önce İstiklal Caddesi üzerindeki bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişi, Cumhuriyet Meydanı'na pankartlarla, dövizlerle sloganlar atarak kortej eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda sendika yetkililerinin konuşmalarının ardından halaylar çeken kalabalık daha sonra alandan ayrıldı.

Bartın

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı. Kemerköprü Meydanı'nda toplananlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü. Maden işçileri kortejin önünde yer aldı. Davul-zurna eşliğinde sloganlar atan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşe katılanlar polisin yaptığı üst aramasının ardından alana alındı. Sendika temsilcilerinin konuşmalarından sonra kalabalık halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Malatya

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezinde toplanan siyasi partilerin üyeleri, sendikaların temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na kadar yürüdü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, alana girecekleri aramadan geçirdi. Kadın örgütleri ve öğrencilerin açtığı pankartlar ve yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluştu. Yüzlerce kişi, ellerinde 'Yaşasın 1 Mayıs' pankartları bulundururken, halaylar çekti, 1 Mayıs Marşı söyledi.

Adıyaman

Sakarya Caddesi İtfaiye önünde toplanan KESK, HDP, CHP, EMEP ve ÖSP üyeleri, ellerinde bayraklar ve sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesin'deki miting alanına geldi. Vatandaşlar Grup Bajar’ın şarkılarıyla halay çekti. Bajar’ın şarkılarına vatandaşlar ara sıra söyleyerek eşlik etti. Kutlamalarda açıklamada bulunan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adıyaman Temsilcisi Şahin Binicier, "Kaybedecek vakti. Yitirilecek geleceği olmayan mücadele azmi sönmeyen güzel günler için bir Mayıs alanlarına akın eden işçiler, kamu emekçileri ezilenler, emekliler, işsizler, geçinemeyenler yoksullar gençler vahşi sermaye düzenine karşı işini ekmeğini tütünü şekerini deresini suyunu tarlasını geleceğini savunanlar OHAL’siz bir ortam da eşit özgür adil laik ve demokratik bir gelecek hedefleyenler merhaba. 1 Mayıs mitinginde şehit düşenleri 10 ekim katliamında yanı başımız da kaybettiğimiz yüzlerce yoldaşımızı tüm barış emek demokratik şehitlerimizin anısına saygıyla eğiliyorum. Biz katilleri biliyoruz. Biz katilleri tanıyoruz. Maraş’dan biliyoruz Sivas’tan biliyoruz. Bugün OHAL'lere rağmen baskılara rağmen yine bu meydandayız" dedi.