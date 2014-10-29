İklim değişimini şehrin göbeğine getirdiler

Danimarkalı-İzlandalı sanatçı Olafur Eliasson ile jeolog Minik Rosling, Grönland’dan getirdikleri 100 tonluk buzu Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın şehir merkezine yerleştirdiler. “Ice Watch” (Buz Saati) adını verdikleri çalışmanın amacı, her yüzüncü saniyede 100 tonluk buz kütlesinin eridiğini vurgulamak.

Dazed’de yer alan habere göre, Grönland’ın dışındaki fiyorttan alınan ve erimeye bırakılan buz kütlesi, Pazar günü şehir meydanına saat biçiminde yerleştirildi. Eliasson, buzla fiziksel bir bağlantı kurmanın konuyla ilişkimizi de güçlendireceğini ve gelecek nesiller için gezegeni korumak adına acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

‘Geleceğimiz de geçmişimiz gibi buza bağlı’

Kopenhag’da iklim değişikliğine dikkat çekmek için, Birleşmiş Milletler’in Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) yayımlanan 5. Değerlendirme Raporu’na yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Buz devirlerinin insanlığın geçmişini etkilediği gibi, geleceğimizin de “buz”a bağlı olduğunu söyleyen Eliasson, “Bilim ve teknoloji Dünya’daki iklimin istikrarını bozmamıza neden oldu, ancak şimdi sürecin işleyişini anlayabiliyoruz ve bunu engelleyebilecek güçteyiz” dedi.

Kopenhag’daki etkinlikler, 31 Ekim’e kadar devam edecek.



