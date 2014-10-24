AB iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 hedeflerini belirledi



AB liderleri iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı salınım oranının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularını görüştü.

9 saati bulan tartışmalı toplantı, beklendiği gibi zorlu geçti. Başını Polonya'nın çektiği Doğu Avrupa ülkeleri, enerjide kömüre bağımlı durumda. İngiltere ise nükleer enerjide ısrar ediyor.

Zirvede varılan mutabakatı AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy açıkladı. Van Rompuy, sera gazı emisyonunun 2030 yılında 1990 seviyelerine göre yüzde 40 oranında indirileceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB'nin iklim değişikliyle mücadele alanındaki katkısını böylece ikiye katladığına dikkat çekti.

AB liderleri yenilenebilir enerji konusunda da bağlayıcı bir karar aldı. Buna göre yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payı yüzde 27'ye çıkarılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "zirvedeki uzlaşmanın Avrupa'yı bu alanda belirleyici bir oyuncuya dönüştürdüğünü" söyledi.

Greenpeace temsilcisi Mahi Sideridou ise AB'nin iklim zirvesinden çıkan kararları eleştirdi. Sideridou, "Avrupa iklim değişikliğinin feci sonuçlarına engel olmak için daha çok çaba harcamalı" dedi.