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Politika

İki partidan CHP'ye destek kararı

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ve Devrimci Halk Partisi (DHP), seçimlerde CHP'yi destekleme kararı aldı

06 Nisan 2015 16:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak ile DHP Genel Başkanı Celal Özcan, seçimlerde CHP'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Turgut Koçak, Ak Parti'nin karşısındaki tek alternatifin CHP olduğunu, bu seçimlerde CHP'nin desteklenmesinin yaşamsal önem taşıdığını ifade etti.

AA'nın haberine göre, Celal Özcan da cumhuriyetin kazanımlarına 13 yıldır ara verildiğini savunarak, seçimlerde tüm devrimci, sol, sosyalist kesime, CHP'yi destekleme çağrısında bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin, "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi saldırıya uğradı. Bu bir tesadüf değil. Otobüsteki bütün Fenerbahçeliler hedef alındı. Bu konu mutlaka araştırılmalı. Ayrıca kulüp başkanlarının gerilim yaratacak açıklamaları da son bulmalı. Bu konuda Futbol Federasyonu'na da önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in yeniden aday gösterileceğine ilişkin soruya, "Önemli bir siyasetçi. Partimizde milletvekili olarak devam etmesi bizim için olumlu. Destekleriz" yanıtını verdi.

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