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Politika

Mustafa Destici 'MHP-BBP ittifakı' için Bahçeli'den randevu istedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimde hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını söylemiş ancak 'İsteyen herkese kapımız açık' ifadelerini de kullanmıştı

29 Mart 2015 15:17

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, MHP lideri Bahçeli'den randevu istedi. Destici, Bahçeli ile görüşmesinde olası "MHP-BBP ittifakı" konusunda nabız yoklayacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu istedi. Destici, MHP'nin geçen hafta yapılan 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'yi tebrik etmek istediğini belirtti. Ancak ziyaretin asıl içeriğinin "iki parti arasında kurulması" planlanan seçim ittifakı olacağı öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimde hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını söylemiş ancak "İsteyen herkese kapımız açık" ifadelerini de kullanmıştı.

 

Destici, ittifak için nabız yoklayacak

 

Taraf'ın BBP içinden edindiğini öne sürdüğü bilgilere göre; Mustafa Destici, Devlet Bahçeli ile görüşmesinde olası "MHP-BBP ittifakı" konusunda nabız yoklayacak.

 

‘Olası ittifakta oy oranı yüzde 22’

 

Destici'nin, kamuoyu araştırma şirketlerinin olası MHP-BBP ittifakında alınacak oy oranını yüzde 22 olarak gösterdiğine dikkat çekeceği, ülkenin geldiği noktada iki partinin ittifak yapmasının tarihî bir sorumluluk olduğu yönündeki düşüncesini Bahçeli ile paylaşacağı belirtildi. Destici, ziyaretinde Bahçeli'ye "Ülkenin geleceği açısından kaygı duyulan konuların giderilmesi, millete umut olması açısından böyle bir ittifakın temellerinin atılmasının iktidara alternatif bir enerjinin ortaya çıkması açısından önemli olacağı" mesajını vereceği ifade edildi. Destici, "ittifakın seçim sonrası oluşacak tabloda MHP'nin iktidarı yakalaması açısından da önem taşıdığını" belirtecek.

Anketlere göre BBP'nin oy oranı yüzde 1- 1.5 arasında. BBP cephesinde, MHP ile yapılacak ittifakın oluşturacağı sinerji ile oy oranının yüzde 5'i bulacağı konuşuluyor. BBP seçmeni arasında 'nasıl olsa baraj altında kalacak' gerekçesiyle partiye oy vermeyenler bulunduğu belirtiliyor. Ancak MHP-BBP ittifakına her iki partinin de tabanında sempati ile bakan geniş bir kitle olduğuna dikkat çekiliyor.

 

Alınacak oy oranı MHP'nin vekil sayısını da artıracak

 

MHP ile ittifakta Sivas, Yozgat, Kahramanmaraş, Kocaeli gibi BBP'nin güçlü olduğu illerde milletvekili çıkartmanın daha kolay olacağı ve alınacak oy oranının, MHP'nin toplam vekil sayısını da artıracağı belirtiliyor. Öte yandan dün Kosova'da DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Destici, "Genel seçime MHP ve Saadet Partisi (SP) ile ortak koalisyon olarak katılmaya hazırız" dedi.

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