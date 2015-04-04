SP ve BBP, 7 Haziran seçimlerinde ittifaka gidiyor

Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) 7 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için el sıkıştı. Nihai kararın henüz verilmediğini altını çizen Kamalak ve Destici, ittifak konusunu parti tabanlarının onayına sunacaklarını kaydetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, "Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partimiz bir annenin iki oğludur. Özü itibariyle bizler kardeşleriz" derken BBP Genel Başkanı Destici, "Bu çabalarımız inşallah hayırlı neticeler verir" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, kamuoyunda bir süredir dillendirilen Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) ittifak yaparak 7 Haziran Genel Seçimleri’ne birlikte gireceği iddiasının ilk somut adımı atıldı. BBP Genel Merkezi’ne gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir süre görüştü. Sonrasında ortak basın açıklamasında bulunan iki lider ittifak konusunda çalışmaların devam ettiğini aktarırken nihai kararın henüz verilmediğinin altını çizdi. Parti teşkilatlarının onayına sunulacak ittifak konusunda bir takım teknik mevzunun ele alınacağı öğrenildi. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesine günler kala iki parti genel başkanları bir araya geldi. Müzakere edilen ve henüz netlik kazanmayan konuların başında ise hangi partinin çatısı altında seçime girileceği olduğu ifade edildi.

Kamalak: Saadet ile BBP bir annenin iki oğludur

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ortak basın açıklamasında, “Aslında Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partimiz bir annenin iki oğludur. Özü itibariyle bizler kardeşleriz. Türkiye de hepimizin ortak vatanı” diye konuştu. BBP Genel Başkanı Destici ile Türkiye’nin sorunlarını değerlendirdiklerini kaydeden Kamalak çözüm yollarını görüştüklerini söyledi. Kamalak, “Çözüm konusunda ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim Türkiye’nin problemlerini çözme bakımından son derece önemlidir. Bu önemli problemleri çözmek konusunda da her iki partimizin bir kısım değerli mensupları bir araya gelerek çalışmalar yapacaklar. Fazla uzak olmayan önümüzdeki günlerde inşallah parti merkezlerine sunacaklar” şeklinde konuştu.

Destici: Bu çabalarımız, inşallah hayırlı neticeler verir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, “Saadet Partimiz ile başından beri hep bir diyalog içerisinde olduk. Görüş alış verişi içerisinde olduk. İster Türkiye’nin demokratikleşme süreçlerinde, anayasa yapım sürecinde, ister referandum sürecinde, kritik meselelerde hep istişare ettik. Hep uzlaşmacı, birleştirici bir dil ve üslup kullandık” dedi. Önlerinde 7 Haziran milletvekili seçimleri olduğunu kaydeden Destici, mevcut siyasi partiler yasası ve demokratik seçim kanunun darbe ürünü olduğunu vurgulayarak, “BBP olarak biz bütün kesimlere çağrı yaptık. Dedik ki bu seçimlerde bir milli güç merkezi oluşturarak, iktidar partisinin içindekiler de yelpazenin sağındaki diğer partilerle görüşebileceğimizi, iş birliği yapabileceğimizi, bu konuda hiçbir kompleksimizin olmadığını çok açık yüreklilikle dile getirdik” dedi.

Hayırlı neticelere ulaşmak arzusunda olduklarını ifade eden Destici, “Bu çabalarımız inşallah hayırlı neticeler verir devletimiz adına, milletimiz adına ve camialarımız adına” diye konuştu.

‘Bugün bir adım attık’

Alınmış bir ittifak kararın olup olmadığının sorulması üzerine Mustafa Kamalak, “Halihazırda kesinleşmiş bir şey yok. Ama dediğimiz gibi bizler kardeşleriz. Eğer milletin derdinde deva olacak çözüm yolu ittifaksa onu yapmadığımız takdirde vebal altında oluruz diye düşünüyorum” dedi. Mustafa Destici, “Bugün bir adım attık, inşallah bu adım hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.