DSP ve Anadolu Partisi ittifak yolunda

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anadolu Partisi'ni ziyaretinde ittifak için adımlar atacaklarından söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan'ı ziyaret etti.



Parti genel merkezindeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türker, Türkiye'nin bir değişim süreci yaşadığını ve bu sürecin 7 Haziran seçimlerinden sonra koordinatları belli olmayan bir yere doğru yöneleceğini iddia etti.

'CHP teklifimizi kabul etmedi'

İnsanları birleştirebilmek için platform oluşturulması gerektiğini ifade eden Türker, solda birlik için CHP'ye öneri götürdüklerini, ancak CHP'nin böyle bir harekete öncülük yapma eğilimi göstermediğini kaydetti.

'Soldaki tüm partileri biraraya getirecek, orta sınıfa hitap eden bir oluşum düşüncesindeyiz'

Seçim öncesinde DSP’nin solda birlik platformu adı altında bir birliktelik düşüncesi olduğunu ifade eden Masum Türker, “Şu anda kararsız olduğunu ifade eden 12.5 milyonluk bir kitle var. Bu seçmenler bir arayış içindeler. Soldaki tüm partileri bir araya getirerek, merkezde orta sınıfa hitap eden bir oluşum düşüncesindeyiz. Bu platformda her parti kendi adıyla temsil edilecek. Bir anlamda Yunanistan’daki Syriza modelini öngörüyoruz. Önerimiz DSP ve Anadolu Partisi’nin bu platformun başını çekmesidir” diye konuştu.

'Hedefimiz iktidar'

Ülkenin geleceğine ilişkin kaygı duyan herkesin önerilerinin değerli olduğunu ifade eden Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan ise, “Sayın Türker’in önerisi de bizim için değerlidir. Bu arayışa ait talebi yetkili arkadaşlarımız ve kurullarımızla değerlendirerek temaslarımızı sürdüreceğiz.” dedi. Bir basın mensubunun 7 Haziran’daki hedeflerine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Tarhan, “Seçime giren her partinin hedefi elbette iktidar olmaktır. Bizim de hedefimiz iktidar. Her zaman söylediğim gibi barajları yıkmak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.