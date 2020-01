İhsan Özkes: Mevcut durumu muhafaza etme görüntüsünden kurtulamayan bir partinin...

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, "Maalesef, mevcut durumu muhafazaya çalışma görüntüsünden bir türlü kurtulamayan bir partide artık yararlı olamadığım kanaatine vardım. İstifa kararı ani ve öfke ile alınmış bir karar değildir. Ben bu açıklamayı yapmaya güle oynaya gelmedim" dedi.

İstifası parti yönetimi tarafından kabul edilmeyen CHP İstanbul Miletvekili İhsan Özkes, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında parti yönetimine sert eleştiriler getirdi. Özkes, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yaptığı tüm özel konuşmaları da 7 sayfalık raporla deşifre etti.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle söz eden ve CHP'lilere teşekkür eden Özkes, "İki gün önce mensubu olduğum CHP'den istifa ettim. Elbette bu istifa kararı ani ve öfke ile alınmış bir karar değildir. Ben bu açıklamayı yapmaya güle oynaya gelmedim. Ayrılışıma çok üzülen CHP'lilerin olduğunu biliyorum" diye konuştu.



CHP'yi kimi CHP'lilerden daha fazla kucakladığını ve savunduğunu ifade eden Özkes, her günün hakkını vermeye çalıştığını, Türkiye'nin her yerinde pek çok kişinin özellikle de CHP'lilerin teveccühüne mazhar olduğunu anlattı. Bu süreçte rahatsız olduğu parti politikalarını, yönetimdeki olumsuzlukları, vicdanen rahat edemediği her konuyu Kılıçdaroğlu'na ilettiğini aktaran Özkes, doğru bildiği konuları iletmede hiçbir güçlük çekmediğini, bu nedenle de Kılıçdaroğlu'na tekrar teşekkür ettiğini söyledi.



Partisi içinde sorun olmamaya dikkat ettiğini anlatan Özkes, "Hiç de istekli olmadığım halde Genel Başkan'ın talimatıyla atandığım Üsküdar Belediye Başkan adaylığım esnasında yaşadıklarım çekilir gibi değildi. 7 Haziran seçimleri öncesinde de yine Sayın Genel Başkan'ın talimatıyla bir broşür hazırladım. Bu konuda da çok ciddi sorunlar yaşadım. Üsküdar Belediye Başkan adaylığım ile başlayan bu sorunları 9 Haziran'da Sayın Genel Başkan'a ilettim. Partinin büyümesine engel olan, az olsun bizim olsun anlayışı, günü kurtarmaya yönelik yönetim tarzı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygı eksikliği ve parti içi disiplinsizlik gibi konularda bir şeyleri daha net görme fırsatı buldum.



Benim sorunum CHP'nin sırtından geçinenlerle



Maalesef, mevcut durumu muhafazaya çalışma görüntüsünden bir türlü kurtulamayan bir partide artık yararlı olamadığım kanaatine vardım. Heyecan duyulmayan, içe dönük mücadele ile yetinilen, dağınık ve herkesin ayrı telden çaldığı, kimi kişisel çıkarların parti ve ülke çıkarlarının önüne geçebildiği bir ortamı solumaktan ve her geçen gün iktidar umutlarının azaldığını görmekten fevkalade rahatsızlık duyuyordum ki rahatsız olduğum bu hususlarda eleştiri ve önerilerimi de Sayın Genel Başkan'a her fırsatta arz ediyordum. Benim sorunum, CHP'nin sırtından geçinenlerle olmuştur. Benim sorunum seçimlerde bile seçimler için çalışmayıp seçim sonrası olası kongre ve kurultay hesapları için çalışanlarladır. Ve bunlara kucak açan yöneticilerledir. CHP'nin önündeki en büyük engel de işte bu gidişattır.



Özkes, parti yönetiminde kronik sorunları olanların ülke yönetimine talip olma yolunda güven sorunu yaşamalarından daha doğal bir şey olamayacağını da savundu.



20 Temmuz Pazartesi günü Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile kendi seçim bölgesindeki sorunlar, partinin vizyon, politika ve güven sorunları ile son günlerde basında yer alan bölgesindeki CHP'li belediyelere dair iddialarla ilgili yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptığını aktaran Özkes, 21 Temmuz Salı günü de CHP'den istifa ettiğini belirtti.





Diğer istifa gerekçeleri daha sonra





"Kendi seçim bölgemle ilgili sorunları ayrıntılarını yazılı olarak sizlerle paylaşacağım ancak beni istifaya götüren diğer nedenlere, gerekçelerine bugün girmeyeceğim. Gerekirse açıklamalarda bulunacağım" diyen Özkes, basın toplantısını hiç bir soruyu yanıtlamadan bitirdi.



İhsan Özkes, seçim bölgesinde Üsküdar Belediye Başkan adaylığı döneminde ve sonrasında yaşadığı sıkıntılara ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunduğu 7 sayfalık raporu da gazetecilere dağıttı.