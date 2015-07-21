CHP, İhsan Özkes'in istifasını 'aile içi mesele' diyerek kabul etmedi

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes partisinden istifa etti. İstifanın ardından açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ''İhsan Hoca'nın istifasını işleme koymuyorum. Bu aile içi bir meselemizdir. Bunu da aile içinde çözeriz'' dedi. Eski Üsküdar Müftüsü olan Özkes 30 Mart seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ancak seçilememişti. Özkes ilk kez 2011 yılında CHP'den milletvekili olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, istifa nedenine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Özkes, "gerekirse açıklama yapacağım. Ama şu anda birşey söylemek istemiyorum" dedi. İhsan Özkes, istifa dilekçesini hem CHP'ye, hem de TBMM'ye ilettiğini söyledi.

Özkes istifa haberini Twitter'dan duyurudu. Özkes'in paylaştığı mesaj şöyle:

CHP'den istifa ettim. — İHSAN ÖZKES (@ihsanozkes) 21 Temmuz 2015

Gürsel Tekin: Aile içi mesele

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, ''İhsan Hoca'nın istifasını işleme koymuyorum. Bu aile içi bir meselemizdir. Bunu da aile içinde çözeriz. İşleme koymuyorum'' dedi.

İlk bağımsız olacak

İhsan Özkes, eğer başka bir partiye geçmezse, TBMM'nin yeni döneminin ilk bağımsız milletvekili olacak. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti 258, CHP 132, MHP ve HDP ise 80'er milletvekili çıkarmıştı. Özkes'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 131'e düştü

İhsan Özkes kimdir?

1976 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bir müddet Çorum Alaca İlçe merkezinde İmam-Hatip olarak görev yaptı.



İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (Gece) Tefsir-Hadis Bölümü'nden 1981'de birincilikle mezun oldu. Yüksek Öğrenimi esnasında Beyoğlu'nda Kur'an Kursu öğreticiliği yaptı. 1981'de Sinop Gerze Müftüsü olarak atandı.

1983-1985 yıllarında Sorgun (Yozgat) Müftüsü olarak hizmet verdi. İlmi araştırmalar yapmak üzere Mısır ile Türkiye'nin kültür mübadelesi çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca devlet memuru olarak 1985-1987 yılları arasında Mısır'da bulundu.

1987'de Akçakoca (Bolu) Müftüsü olarak atandı. Bu dönemde yüksek lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Aynı dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi İhtisas Kursu'na katıldı. İstanbul Merkez Vaizliği yaparken, 1992 yılında, Üsküdar Müftüsü olarak atandı. 1999 seçimlerinde DSP Üsküdar Belediye Başkanlığı için görevinden ayrıldı. Aynı sene Şile Müftüsü olarak göreve döndü. Ekim 1999'da Beyoğlu Müftülüğü'ne atandı.

2002 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı. Aralık 2002'de Yüreğir (Adana) Müftüsü olarak atandı. 2003 yılında emekli oldu. 2010 yılında CHP İstanbul Kurultay Delegesi seçildi. Aynı sene CHP 33'üncü Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyesi seçildi. Aralık 2010'da ise CHP 15'inci Olağanüstü Kurultayı'nda tekrar Parti Meclisi üyesi olarak seçildi. 2011 Genel Seçimleri'ne İstanbul Birinci Bölge Milletvekili olarak seçildi. 30 Mart 2014'te yapılan Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu. 2014 yılında gerçekleştirilen CHP 18'inci Olağanüstü Kurultayı'nda en yüksek oy oranı ile tekrar Parti Meclisi üyesi seçildi. Haziran 2015'te yapılacak Genel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olmuş ve yapılan seçimlerde tekrar seçildi.

Evli ve beş çocuk babasıdır.