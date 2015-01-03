CHP'li İhsan Özkes'den Şişli açıklaması: Söz verdim, konuşmam

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün, eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül’e imzalayıp verdiği 5 Ocak tarihli “Belediye Başkanlığından istifa” dilekçesini yakan isim olduğu iddia edilen CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, “Söz verdim, konuşmam” dedi.

Özkes, Şişli Belediyesi’ndeki sorunun giderilmesinde “arabulucu” olarak görev yaptığı dönemde yaşananlar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Ben Şişli konusunda bana verilen arabuluculuk görevinden ayrıldığımı, bu konuyla ilgili olarak bir daha konuşmayacağımı açıklamıştım. Dolayısıyla yorum yapmam, konuşmam, verdiğim sözün arkasında da dururum. Hatta içinde ‘Şişli’ geçen bir cümle dahi kullanmayacağımı söylemiştim. Üstelik konu yargıya intikal etmiş. Yargıya intikal etmiş bir konuda konuşmak da doğru olmaz.”