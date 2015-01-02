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Hayri İnönü: Mustafa Sarıgül bana 'ABD'de 750 bin dolara mafya tuttum' dedi, zorla istifa dilekçesi imzalattırdı!

İnönü ailesinin Şişli Belediyesi kavgasıyla ilgili verdiği ifade ortaya çıktı

02 Ocak 2015 09:03

CHP’li Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü, eski Başkan Mustafa Sarıgül tarafından tehdit edildiği iddialarını ilk kez doğrulayarak, “4 Kasım Salı günü Ankara’ya gidip CHP’nin grup toplantısına katıldım. Toplantı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. O gece halamın evi olan Pembe Köşk’te kaldım. CHP Milletvekili Aydın Ayaydın’ın aracılık etmesiyle 5 Kasım gecesi Mustafa Sarıgül’ün gönderdiği arabaya binip Sarıgül’le Angora Evleri’ndeki evinde buluştuk” dedi.

İnönü, “Ayaydın, geleceğini söylediği halde gelmedi. Sarıgül’ün isteği üzerine telefonlarımı dışarıda bıraktım. Karşılıklı çay içtik. Sarıgül ‘Bana çok pahalıya mal oldunuz. 750 bin dolara New York’ta kiralık mafya tuttum. Senin, eşinin, çocuklarının ve yakınlarının kemiklerini kimse bulamayacak’ dedikten sonra çocuklarımın Detroit’teki işyerlerinin adreslerini gösterdi. Beni ve ailemizi takip ettirdiğini anladım. Çok korktum. Sarıgül, eline kâğıt kalem aldı. ‘Şişli Kaymakamlığı’na hitaben rahatsızlığım sebebiyle yarın itibariyle istifa ediyorum, diye yazıp imzalayacaksın’ dedi. Ben de ‘27 Aralık’ta oğlum evleniyor. Hiç olmazsa nikâhını kıydıktan sonra istifa etmiş olayım’ dedim. Kabul etti. Söylediklerini yazıp 5 Ocak itibariyle istifa ettiğimi yazıp imzaladım. Evde 20-25 dakika kadar kaldıktan sonra İstanbul’a döndüm” diye konuştu.

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Nazlı İnönü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun çağrısı üzerine, 30 Aralık Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

Savcılık, İnönüler’in geçtiğimiz haftalarda ‘Mustafa Sarıgül’ün kendilerini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği’ iddialarını ihbar kabul etti. İnönüler’in görünmemeleri için farklı bir kapıdan içeri alındıkları, 17.00’de başlayan ifade işleminin 21.00’e kadar devam ettiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu, İnönüler’i, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndaki dosya savcısına yönlendirdi.

 

Aydın Ayaydın aracılık etti

 

Saatler süren ifadesinde Hayri İnönü, bugüne kadar reddettiği ‘istifa’ iddialarını doğruladı. İnönü, ifadesinin bir bölümünde şunları söyledi:

“4 Kasım Salı günü Ankara’ya gidip CHP’nin grup toplantısına katıldım. Toplantı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. O gece halamın evi olan Pembe Köşk’te kaldım. CHP Milletvekili Aydın Ayaydın’ın aracılık etmesiyle 5 Kasım gecesi Mustafa Sarıgül’ün gönderdiği arabaya binip Sarıgül’le Angora Evleri’ndeki evinde buluştuk. Ayaydın, geleceğini söylediği halde gelmedi. Sarıgül’ün isteği üzerine telefonlarımı dışarıda bıraktım. Karşılıklı çay içtik.

 

Zorla istifa dilekçesi imzalattı

 

Sarıgül ‘Bana çok pahalıya mal oldunuz. 750 bin dolara New York’ta kiralık mafya tuttum. Senin, eşinin, çocuklarının ve yakınlarının kemiklerini kimse bulamayacak’ dedikten sonra çocuklarımın Detroit’teki işyerlerinin adreslerini gösterdi. Beni ve ailemizi takip ettirdiğini anladım. Çok korktum. Sarıgül, eline kâğıt kalem aldı. ‘Şişli Kaymakamlığı’na hitaben rahatsızlığım sebebiyle yarın itibariyle istifa ediyorum, diye yazıp imzalayacaksın’ dedi. Ben de ‘27 Aralık’ta oğlum evleniyor. Hiç olmazsa nikâhını kıydıktan sonra istifa etmiş olayım’ dedim. Kabul etti. Söylediklerini yazıp 5 Ocak itibariyle istifa ettiğimi yazıp imzaladım. Evde 20-25 dakika kadar kaldıktan sonra İstanbul’a döndüm.

 

İstinyepark’ta buluştuk

 

Belediyede görev değişiklikleri yaptıktan sonra CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’le beraber kasım ayı ortasında Mustafa Sarıgül’le İstinyePark’ta buluştuk. O toplantıda benden belediyede 15 gün hiçbir değişiklik yapmamam istendi. Kabul ettim. Bunun üzerine Özkes, Ankara’da Sarıgül’e verdiğim istifa mektubunu cebinden çıkarıp yırttı ve yaktı.” 

       

Oğlunun nikâhını kıydı

 

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün oğlu Murat Erdal İnönü ve Ece Baskal, 23 Aralık 2014’te evlendi. Maçka Evlendirme Dairesi’ndeki nikâhı Belediye Başkanı sıfatıyla Hayri İnönü kıydı. Evlendirme cüzdanını da genç çifte Hayri İnönü’nün halası Özden Toker verdi. Düğün 27 Aralık’ta yapıldı.

 

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