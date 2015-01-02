Mustafa Sarıgül'den 'mafya tuttu, istifaya zorladı' iddialarına: Bravo Hayri!

Şişli Belediyesi'nde günlerdir devam eden "tehdit" kavgasıyla ilgili Mustafa Sarıgül, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Sarıgül, ''Hayri İnönü ile birlikte beş yıl belediye meclis üyeliği yaptım, kendisini bir gün yanımdan ayırmadım.Bugüne kadar kendisine iyilikten başka bir şey yapmadım. Bugün söylediklerine hayret ediyorum. Bravo Hayri!'' dedi.

Hayri İnönü'nün "Mustafa Sarıgül bana 'ABD'de 750 bin dolara mafya tuttum' dedi, zorla istifa dilekçesi imzalattırdı!" açıklamasına cevap veren Sarıgül, Twitter'da şunları yazdı:

"CHP'ye yeniden katıldığım günden bu yana bazı çevrelerin şahsıma yönelik yıpratma kampanyaları yoğun olarak devam ediyor.

Ancak hiç kimse merak etmesin, rüzgar kayadan bir şey alamaz.

Bir gazetenin, Türkiye'nin başka meselesi yokmuş gibi, günlerdir şahsıma adeta bir linç kampanyası başlattığını üzülerek izliyorum.

Hayri İnönü ile birlikte beş yıl belediye meclis üyeliği yaptım, kendisini bir gün yanımdan ayırmadım.

Bugüne kadar kendisine iyilikten başka bir şey yapmadım. Bugün söylediklerine hayret ediyorum. Bravo Hayri!

Hakkımdaki asılsız iddia ve iftiralara karşı, 20 gün önce Çağlayan Adliyesi'ne giderek yasal haklarımla ilgili davayı bizzat ben açtım.

Benim dava açtığımı duyduktan sonra harekete geçtiler. Merak etmesinler, kendileriyle yargı önünde hesaplaşacağız. Adalet yerini bulacaktır.

Siyasi rakiplerimden bir darbe yesem asla üzülmem, ama içerden haksız ve asılsız darbe gelince çok üzülüyorum.

Herşeye rağmen 'düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın' felsefesine inanıyorum. Koltuklar sizin olsun, gerçekler bizim!"