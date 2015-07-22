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Politika

İşte CHP'li İhsan Özkes'in istifa nedeni

Özkes'in istifası parti yönetimi tarafından kabul edilmemişti

22 Temmuz 2015 14:39

Dün sürpriz bir kararla istifasını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in istifa nedeni belli oldu. Parti yönetimi tarafından Özkes’in Parti Meclisi’nden istifa etmesinin istenmesi üzerine Özkes'in bu kararı aldığı öğrenildi. Özkes’in istifası işleme konulursa CHP’nin sandalye sayısı 131’e düşecek.

Sözcü’den Nil Soysal’ın CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre; İhsan Özkes’in istifasının perde arkasında Parti Meclisi’nden istifa etmesinin istenmesi yatıyor. Hakkı Süha Okay’ı PM’de üst sıralara taşımak isteyen yönetimin, Özkes’in PM’den istifasını istediği iddia edildi. Ancak CHP’nin en son 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne en yüksek oyu alarak giren Özkes, bu teklifi kabul etmedi ve istifa etti. Özkes’in koalisyon görüşmeleri aşamasında partinin zarar görmesini istemediği için açıklama yapmadığı öğrenildi.

 

Haluk Koç: Anlık kızgınlıkla verilen kararlar kalıcı olmaz

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç “Zaman zaman CHP örgütleriyle, milletvekilleri arasında kendi seçim bölgelerinde birtakım anlaşmazlıklar olabilir. Bunlar böyle partiyle yolunu ayıracak noktaya hiçbir zaman gelmez. Anlık kızgınlık içinde verilen kararlar da kalıcı olmaz” diye konuştu. CHP kurmayları, Özkes’in istifasını geri alması için çaba gösteriyor.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “İhsan Hoca’nın istifasını işleme koymuyorum. Bu aile içi bir meselemizdir, aile içinde çözeriz’’ demişti.

7 Haziran’da AKP 258, CHP 132, MHP ve HDP 80’er vekil çıkarmıştı. Özkes’in istifası kabul edilirse CHP’nin sandalye sayısı 131’e düşecek.

58 yaşındaki Özkes, başka partiye geçmezse yeni Meclis’in ilk bağımsız vekili olacak. 

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