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Politika

CHP milletvekili istifa etti, Genel Sekreter 'işleme koymuyorum' dedi

Eski müftü İhsan Özkes başka partiye geçmezse TBMM'nin ilk bağımsız milletvekili olacak

21 Temmuz 2015 22:27

CHP'nin emekli müftü milletvekili İhsan Özkes, partisinden istifa etti. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise ''İhsan Hoca'nın istifasını işleme koymuyorum. Bu aile içi bir meselemizdir. Bunu da aile içinde çözeriz'' dedi.

Hürriyet'in ulaştığı Özkes, "partiden istifa ettim" dedi, ancak gerekçesini açıklamadı. Özkes, "Gerekirse açıklama yapacağım. Ama şu anda birşey söylemek istemiyorum" dedi. İhsan Özkes, istifa dilekçesini hem CHP'ye, hem de TBMM'ye ilettiğini söyledi.

 

Gürsel Tekin: İstifasını işleme koymuyorum

 

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, ''İhsan Hoca'nın istifasını işleme koymuyorum. Bu aile içi bir meselemizdir. Bunu da aile içinde çözeriz. İşleme koymuyorum'' dedi.

 

İlk bağımsız olacak

 

İhsan Özkes, eğer başka bir partiye geçmezse, TBMM'nin yeni döneminin ilk bağımsız milletvekili olacak. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti 258, CHP 132, MHP ve HDP ise 80'er milletvekili çıkarmıştı. Özkes'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 131'e düştü.

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