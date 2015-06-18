İhsan Eliaçık: Kuran’da oruç tutmamanın cezası yok

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, “Kimseyi oruç tutmaya, namaz kılmaya, hacca gitmeye, başını örtmeye zorlayamazsınız. Kur'an'da bunları yapmamanın cezası yok” dedi.

Antikapitalist Müslümanlar grubunun önde gelen ismi, yazar İhsan Eliaçık Twitter’dan Ramazan ve oruçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eliaçık, şunları söyledi:

Kimse oruç tutmak zorunda değil ama herkes kendini tutmak; Öldürmemek, çalmamak ve iftira atmamak zorunda...

Kimseyi oruç tutmaya, namaz kılmaya, hacca gitmeye, başını örtmeye zorlayamazsınız. Kur'an'da bunları yapmamanın cezası yok.

Kur'an'da din namına bekçilik,temsilcilik,zorbalık yasak. Kimse dinin bekçiliğine, temsilciliğine ve zorbalığına kalkışmamalıdır.

Kur'an'a göre namaz, oruç, hacc ibadet değil; nüsuktur. İbadet iyilik yapmak, güzel davranmak, dürüst olmak, helal yemektir.