İhsan Eliaçık: Peygamber döneminde camide nikah kıyılırdı

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, camilerde nikah kıyılabileceğini söyledi. Hz. Peygamber zamanında camilerde nikah kıyıldığına değinen Eliaçık, zamanla bu durumun değiştiğini ifade etti.

İhsan Eliaçık, camilerde nikâh kıyılabileceğini belirterek “Peygamberler zamanında camilerde nikâh kıyılırdı. Hatta cami avlusunda düğün döneminde folklor oynanırdı, yemek yenirdi, toplantı yapılırdı. Camiler hayatın merkeziydi. Zamanla iş bölümü arttıkça bu işler camilerin dışında da yapılmaya başlandı ve camiler merkezi konumlarını kaybederek yalnız ibadet edilen yerler konumuna geldi” dedi.

İhsan Özkes: Böyle bir ihtiyaç yok, dini siyasi ranta çevirmeye ihtiyaç var

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, AKP’li İsmet Uçma’nın “Resmi nikâh camilerde kıyılsın” önerisini, “Dinen, hukuken ve toplum yönünden bir ihtiyaç yok. Dini siyasi ranta çevirmeye ihtiyaç var” yorumu yaptı. İslamiyet’te dini ya da resmi nikâh ayrımı olmadığını söyleyen Özkes, “İbadetlerin ibadethanede yapılma zorunluluğu yokken dini nikâhın dahi camide kıyılması gösteriştir” dedi. Özkes, Uçma için de “Seçim öncesi ben buradayım diyerek yine uçuyor” yorumu yaptı.

AKP İstanbul Milletvekili Uçma, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nda kadına yönelik şiddette “mahalleli etkin olsun” ve “evlilik ehliyeti” önerilerine bir yenisini daha ekledi. Uçma bu kez de “camide nikâh kıyılması” gerektiğini söyledi. Uçma komisyonda, “Belediyelerin dışında da müftülüklerimizde ve düzenlemeye uygun camilerin içinde isteyenler nikâh akitlerini yaptırabilmeliler” şeklinde konuştu.

‘İslamda dini-resmi nikâh ayrımı yok’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, eski müftü CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, bu söylemlerin zaman zaman dile getirildiğini belirterek “İslam dininde resmi, dini nikâh ayrımı yok. İslamda nikâh var, şartları da belli. Karşılıklı iki tarafın evliliklerini zorlama olmadan kabul etmeleri, insanların da buna şahitlik etmesi. Resmi nikâhta da bu şartlar yerine getiriliyor” dedi.

Uçma’nın önerisinin gerçekleşmesi için bir düzenleme gerektiğini ancak buna neden ihtiyaç olduğunu anlamakta güçlük çektiğini söyleyen Özkes, “İmamlara görev verilirse bu da toplumda, ‘Benim nikâhım camide oldu, ben salonda kıydırdım’ şeklinde gereksiz ayrışma olur” uyarısında bulundu.

'Halifeliğin altyapısı'

Genel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Özkes, kimi vekillerin öne geçmek için “Ben de varım, buradayım” dediğini kaydetti. “Uçma da bazen böyle uçuyor” diyen Özkes, “Türkiye bir yere doğru götürülüyor. Başkanlıktan sonra halifelik gündeme gelecek. Onun altyapısı yapılıyor. Bunu da o çerçevede düşünebiliriz” dedi.

İslamda ibadetlerin bile ibadethanede yapılmasının zorunlu olmadığına dikkat çeken Özkes şunları kaydetti: “Dini nikâhın dahi camide yapılması gösteriştir. Bu öneri, dinen, hukuken veya toplumsal olarak değil dini, siyasi ranta çevirmek için bir ihtiyaçtır.”