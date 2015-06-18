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Özcan Deniz'den Ramazan isyanı

Özcan Deniz, Instagram'dan açıklama yaptı

18 Haziran 2015 13:33

Ramazan ayının gelmesiyle sanatçılar da sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine uygun fotoğraf paylaşımlarına başladı. Özcan Deniz, ramazan ayında yapılan bazı uygulamalara tepki gösterdi. Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Deniz, “İsraftan uzak, öfkeden uzak, gösterişten uzak, nefsine hakim, Allah'a yakın bir ramazan geçirmeniz dileği ile” dedi.

Özcan Deniz’in açıklamaları şöyle:

 

‘İftar partileri düzenlenip show yapılacak’

 

"Yine zengin sofralar kurulacak, yine sahurda ve iftarda 5 öğünlük yemekler yenilecek ve artanlar otellerde, restoranlarda çöpe atılacak, yine açlıktan siniri bozulanlar oruç tutmayanlara saldıracak, yine din adamları tutarsız konusmalarını acıklı müzikler eşliğinde tv'lerde büyük ücret karsılığında yapıp kafaları karıştıracak, yine ünlülerle! iftar partileri düzenlenip tv showları yapılacak.

 

‘İsraftan uzak, Allah'a yakın’

 

Yine ‘oruç tutmanın’ tüm nedenleri unutulup en basitinden gün boyu aç kalıp ezanla beraber yemeğe saldırmak zannedilecek. İsraftan uzak, öfkeden uzak, gösterişten uzak, nefsine hakim, Allah'a yakın bir ramazan geçirmeniz dileği ile. Hayırlı ramazanlar."

 

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