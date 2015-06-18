Obama’dan Ramazan mesajı: Dört gözle bekliyorum...

ABD Başkanı Barack Obama, ülke genelindeki Müslüman Amerikalıları geleneksel iftar yemeği için Beyaz Saray’da ağırlamayı dört gözle beklediğini bildirdi.

Obama, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yeni hilal bize kutlu ramazan ayını getirirken, Michelle ve ben, ABD ve dünya genelindeki oruç ibadetini yerine getiren Müslüman topluluklara en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Ramazanın, aileleri ve toplulukları iftar ve ibadet etmek için bir araya getirdiğini belirten Obama, bu toplanmaların aynı zamanda Müslüman toplumların ve kültürlerin zengin ve farklı geleneklerini gösterdiğine vurgu yaptı.

Müslümanların, her bir gününde oruç tutarak ve geceleri de ibadetleriyle ramazanı onurlandırdıklarını kaydeden Obama, "Ramazan, inancı güçlendirme, merhamet, bağışlama ve sıkıntılara karşı sabretme zamanıdır. Bu bağışlama ayında, dünya üzerindeki Müslümanlar savaştan, açlıktan, yoksulluktan ve hastalıklardan etkilenenlere yardım elini uzatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Obama, ABD’de Amerikalı Müslümanların da dinler arası etkinliklere ev sahipliği yaparak 'daha talihsiz olanların' ihtiyaçlarını gidermeye hizmet ettiğini belirterek, ülkedeki dini toplulukların farklılığının ve onların vatan sevgisinin kendilerine güç verdiğini ve özgürce ibadet etmenin de ortak değerleri hatırlattığını kaydetti.

Başkan Obama, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayını onurlandırmak ve ülkedeki Amerikalı Müslümanların hizmetlerini takdir etmek için ABD genelindeki Müslüman Amerikalıları geleneksel Beyaz Saray iftar yemeği için bir kez daha Beyaz Saray’da ağırlamayı dört gözle bekliyorum."