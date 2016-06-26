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Politika

İHH Başkanı: İsrail'e güven olmaz, ihanet etmemeleri mümkün değil

"İsrail’de bulunan Aşdod Limanı üzerinden Gazze’ye ulaşmak Filistin'i uzun yıllar hapse mahkum etmek demektir"

26 Haziran 2016 16:06

2010'da 9 Türk'ün öldürüldüğü Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye gitmesini organize eden İHH'nin Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye - İsrail ilişkilerinde 'normalleşme' sürecinin yaşanmasına ilişkin olarak, İsrail, bütün anlaşmalara her zaman ihanet ederek arkadan vurmuştur. Yapılacak anlaşmaya İsrail yine uymayacaktır. İsrail, Mavi Marmara davalarından vazgeçmemizi şart olarak istiyor. Ancak davalardan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

 

"İsrail her zaman ihanet etmiştir"

 

Yeni Akit'ten Mehmet Özmen'in haberine göre, Türkiye’nin İsrail’e çok da ihtiyacı bulunmadığını söyleyen Yıldırım, “İhtiyaç duyduğunuz bir yapının güvenilir olması lazım. İsrail bütün anlaşmalara her zaman ihanet ederek arkadan vurmuştur. Türkiye-İsrail anlaşması olursa eğer İsrail’in ihanet etmemesi mümkün değil. Türkiye’nin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin Gazze Limanı üzerinden Filistin’e ulaşmasının önemine değinen Yıldırım, “İsrail’de bulunan Aşdod Limanı üzerinden Gazze’ye ulaşmak Filistin halkını daha uzun yıllar hapse mahkum etmek demektir. Bu nedenle Gazze Limanı açılarak Gazze’ye yönelik ablukanın tamamen kaldırılması şarttır. Gazze, bağımsızlığını 2005’te aldı ve 2007’de Hamas seçimleri kazanınca ablukaya tabi tutuldu” ifadesini kullandı. 

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İHHBülent YıldırımMavi Marmara

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