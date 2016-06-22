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Dünya

Jerusalem Post: Erdoğan, İsrail’le normalleşme için Gazze ablukası şartından vazgeçti

“Erdoğan Hamas liderlerine Türkiye’nin çıkarları için İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini söyledi”

22 Haziran 2016 19:37

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme için görüşmelerde sona yaklaşılırken, Hamas yetkililerinin Ankara’nın Gazze ablukasının kaldırılması şartından vazgeçtiğini söylediği öne sürüldü.

 İsrail’in saygın gazetelerinden Jerusalem Post’un Londra merkezli Arapça gazete Rai Al Youm’a dayandırdığı habere göre, adının açıklanmasını istemeyen örgüt yetkilileri şunları söyledi: 

“Recep Tayyip Erdoğan, Hamas liderlerlerine Gazze ablukasını kaldırmak ya da iyileştirmek için her şeyi yaptığını ancak İsrail hükümetinin inatla bu girişimleri reddettiğini söyledi.” 

Habere göre, Hamas yöneticileri Erdoğan’ın “Türkiye’nin çıkarları için İsrail’le normalleşme sürecine devam etmeleri gerektiğini” söylediğini aktardı.

Hamas yöneticileri, Ankara’nın Türkiye’deki örgüt üyelerine yönelik ağır yaptırımlar uygulamasını beklediklerini söyledi. İddiaya göre bu yaptırımlar arasında örgüt üyelerinin ülke içinde seyahat etmesinin yasaklanması gibi koşullar da bulunuyor.

 

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