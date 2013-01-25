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Politika

İdris Naim Şahin kabine değişikliğini notla öğrendi

İçişleri Bakanlığı koltuğunu Muammer Güler’e devreden İdris Naim Şahin revizyonunu katıldığı bir törende öğrendi

25 Ocak 2013 15:16

İdris Naim Şahin, kabine değişikliği ile İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törende öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin’in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu.
 
İçişleri Bakanlığı koltuğunu Muammer Güler’e devreden İdris Naim Şahin revizyonunu katıldığı bir törende öğrendi.

Ankara'da TOBB ile Ordu Valiliği arasında 32 derslikli Ordu TOBB Endüstri Meslek Lisesi yapımı için protokol imza töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı.

Konuşmaların ardından protokol imza töreni esnasında İdris Naim Şahin'e koruması kabine değişikliğine ilişkin bir not uzattı.

Korumasının verdiği notu okuduktan sonra yüz ifadesi değişen Şahin, "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, yanına gelen korumayla bir süre konuştu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Şahin, söz konusu notu cebine koyarak imza törenine devam etti.

Şahin, programın sonunda da herhangi bir yorum yapmadan salonu terk etti.


'Dönem aynı dönem'


Öte yandan, Ankara’dan İstanbul’a uçakla gelen İdris Naim Şahin, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Şahin, ''Dönem aynı dönem, değişen bir şey yok'' diye konuştu.

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