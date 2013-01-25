Kabineye giren dört bakanın özgeçmişleri ve yeni Bakanlar Kurulu listesi

Uzun süredir tartışılan kabine değişikliğinin ardından dün 4 bakan değişti. Yapılan değişiklikle Muammer Güler İçişleri Bakanı, Ömer Çelik Kültür ve Turizm Bakanı, Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı, Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı oldu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na AK Parti Milletvekili Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na da AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun getirildiği bildirildi.

Bakanlar İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Ömer Dinçer ve Recep Akdağ kabine dışı kaldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. İçişleri Bakanlığı'na getirilen Muammer Güler, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mardin'de 21 Mart 1949'da doğan Güler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İlk kamu görevine Balıkesir'de maiyet memuru (kaymakam adayı) olarak başlayan Güler, Denizli'nin Çal İlçesi kaymakam vekilliği, Kırklareli-Pehlivanköy, Erzurum-Horasan kaymakamlığı yaptı.

Güler, 1982 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Personel Genel Müdürüyken 1992'de Niğde Valiliği'ne atanan Güler, sırasıyla Kayseri, Gaziantep, Samsun Valiliği yaptı. 2003'te İstanbul Valiliği'ne atanan Güler, 2010'a kadar bu görevi yürüttü.

Güler, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na Kurucu Müsteşar olarak atandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24. Dönem Mardin Milletvekili olarak TBMM'ye giren Güler, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı'na seçilmişti. Güler, evli ve iki çocuk babası.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirilen Adana Milletvekili Ömer Çelik, AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Adana'da 15 Haziran 1968 yılında doğan Çelik, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını da aynı bölümde siyaset bilimi alanında yapan Çelik, 22'nci, 23'üncü ve 24'üncü dönemde AK Parti'den Adana milletvekili seçildi.

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Ömer Çelik, Mart 2010'da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanlığını da yapan Çelik, iyi düzeyde İngilizce biliyor.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Avcı, 8 Ekim 1953 yılında Bilecik'te doğdu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'ni bitiren Avcı, 1974'te Kültür Bakanlığı'nda memuriyete başladı. Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunda görev yapan ve İletişim Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olan Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Çeşitli ulusal televizyon, dergi ve gazetelerde program yapımcısı, köşe yazarı ve genel yayın danışmanı olarak çalışan Avcı, 2000'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesör unvanı aldı.

2003'te Başbakan Başmüşavirliği görevine getirilen Avcı, TÜBİTAK Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı yaptı.

24- dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olan Nabi Avcı, çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor. Avcı, evli ve beş çocuk babası.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun Sağlık Bakanlığı'na getirilen Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun. Gümülcine'de 9 Ocak 1955'te doğan Müezzinoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç hastalıkları ihtisası yapan Müezzinoğlu, Avcılarda bulunan özel bir hastanenin de kurucusu.

Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneği'nin kurucu üyesi olan Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin de üyesi.

23- dönemde İstanbul'dan milletvekili seçilen Müezzinoğlu, 2011 yılında yapılan seçimde Edirne milletvekili oldu.

Orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça bilen Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babası.



Bakanlar Kurulu şöyle şekillendi:



Başbakan: Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç

Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan

Başbakan Yardımcısı: Beşir Atalay

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı: Sadullah Ergin

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Sahin

Avrupa Birliği Bakanı: Egemen Bağış

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Nihat Ergün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Erdoğan Bayraktar

Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu

Ekonomi Bakanı: Zafer Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız

Gençlik ve Spor Bakanı: Suat Kılıç

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Hayati Yazıcı

İçişleri Bakanı: Muammer Güler

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım