İdris Baluken: KCK davalarındaki şaibeler ortaya çıkarılsın

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, KCK başta olmak üzere darbe girişiminden ötürü görevden alınan yargı mensuplarının dâhil olduğu davalardaki şaibelerin açığa çıkarılması, davaların iptalinin yolunun açılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Baluken’in Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, “2009 ile 2012 yılları arasında gerçekleşen bu siyasi soykırım operasyonları tarafımızca hukuk dışı olarak kabul edilmiş ve Türkiye’nin Kürt sorunu başta olmak üzere köklü sorunlarına çözüm sunmak bir yana, çözümsüzlüğü derinleştirdiği teşhisi konulmuştur. Söz konusu dönemde her bir gözaltı ve tutuklama esnasında ayrı ayrı hükümeti uyarmamıza rağmen AKP hükümeti, dönemin bürokratik gücü olan ve bizzat kendileri ile hareket eden FETÖ mensuplarıyla birlikte operasyonları yürütmüştür” hatırlatmasında bulundu.

“Erdoğan-Gülen ortaklığı”

Demokratik kesimlerin tüm itirazlarına rağmen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Kimse bizden KCK operasyonlarının durmasını beklemesin” sözleriyle destek verdiğin hatırlatıldığı gerekçede, “KCK operasyonlarının talimatının bizzat Erdoğan tarafından verildiği bilgisi geçmektedir. Aynı dönemde siyasi soykırım operasyonlarının diğer aktörü olan Gülen Cemaatine mensup yazarlar ‘Sri Lanka Modeli’ni tartışmaya açmıştır. Sri Lanka modeli ile yüzyılı aşkın tarihi olan Kürt sorunu ve çözümü için demokratik siyaset yapan özneleri tarih sahnesinden silme arayışı gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gerekçede şunlara yer verildi: “Şöyle ki; çoğu 15 Temmuz öncesinde olmak üzere açığa/görevden alınan emniyet mensupları ve 15 Temmuz darbesi sonrasında açığa/görevden alınan savcı ve hâkimler, KCK operasyonlarını yürüten adli görevlilerdir. Gülencilerin adli işlemlerde hukukun üstünlüğü ve adaletin tecelli edilmesi yerine, kendi cemaatlerinin gündemini işlettikleri de kamuoyuna yansıyan ifadelerde ve bilgilerde mevcuttur. Dolayısıyla bu hâkim ve savcıların başlattıkları soruşturmalar, hazırladıkları iddianameler, verdikleri hükümler yani bir bütün olarak yaptıkları tüm işler hükümsüzdür.”

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