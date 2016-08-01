ÖHD: KCK davalarının hâkimleri ve savcıları görevden alındı, davalar artık yok hükmündedir

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), 14 Nisan 2009’da başlatılan KCK operasyonları ve davalarının hâkimleri ile savcılarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden alındığını belirterek, “Bugün yargılanan yargı mensuplarının gerçekleştirdiği sözde yargılamalar bu andan itibaren hukuken yok hükmündedir. Cezası kesinleşen müvekkillerimiz için tahliye ve beraat talepli dilekçeler vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan hâkim ve savcılar arasında 14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan KCK davalarının hâkim ve savcıları da bulunuyor. 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası iddianamesini hazırlayan savcı Adnan Çimen, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı KCK avukatlar davasında soruşturmayı yürüten İsmail Tandoğan, 46 Kürt gazetecinin yargılandığı KCK basın davasında soruşturmayı yürüten Bilal Bayraktar ve yargılamanın yapıldığı Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimleri Alparslan Uz, Kazım Kahyaoğlu ve duruşma savcısı İsmail Işık, KCK Diyarbakır ana davasının ilk hâkimlerinden olan ve daha sonra Yargıtay üyeliğine atanan kâkim Menderes Yılmaz görevden alınanlar arasında.

ÖHD’de de KCK davalarının hâkim ve savcılarının görevden alınması üzerine davaların artık hukuken ‘yok’ hükmünde olduğunu belirterek, cezası kesinleşen müvekkilleri için beraat talep edeceklerini açıkladı.

ÖHD tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya dair şu ifadeler kullanıldı:

“KCK davalarında gözaltı, tutuklama, el koyma ve mahkûmiyet kararlarını veren çok sayıda savcı, hâkim, Yargıtay üyeleri 'FETÖ/PDY üyesi’ oldukları gerekçesiyle ya görevinden uzaklaştırıldı ya da tutuklandı. Kürt halkına karşı yürütülen siyasi soykırım operasyonlarında görev alan ve bugün yargılanan yargı mensuplarının gerçekleştirdiği sözde yargılamalar bu andan itibaren hukuken yok hükmündedir. Bu nedenle yarından itibaren cezası kesinleşen müvekkillerimiz için İade-i muhakeme, derdest olan davalar için de tahliye ve beraat talepli dilekçeler vereceğiz.”