ÖHD, KCK davalarının yeniden görülmesi için başvuru yapacak

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan hakim ve savcılar, aynı zamanda KCK soruşturma ve davalarında imzası olan isimler. Hukukçular, bu savcı ve hakimlerin haklarındaki iddialar dikkate alındığında verdikleri kararların hukuki olmadığını söyledi.

İmc'den Dilek Gül'ün haberine göre, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Eş Başkanı Sinan Zincir, ÖHD olarak KCK davalarının yeniden görülmesi için başvuru yapacaklarını söyledi. Zincir, 14 Nisan 2009’da başlatılan KCK operasyonları ve davalarının hâkimleri ile savcılarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden alındığını belirterek, “Bugün yargılanan yargı mensuplarının gerçekleştirdiği sözde yargılamalar bu andan itibaren hukuken yok hükmündedir. Cezası kesinleşen müvekkillerimiz için tahliye ve beraat talepli dilekçeler vereceğiz” dedi.

KCK davalarının hangi hâkimler alındı?

Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan hâkim ve savcılar arasında 14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan KCK davalarının hâkim ve savcıları da bulunuyor. 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası iddianamesini hazırlayan savcı Adnan Çimen, PKK LideriAbdullah Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı KCK avukatlar davasında soruşturmayı yürüten İsmail Tandoğan, 46 Kürt gazetecinin yargılandığı KCK basın davasında soruşturmayı yürüten Bilal Bayraktar ve yargılamanın yapıldığı Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimleri Alparslan Uz,Kazım Kahyaoğlu ve duruşma savcısı İsmail Işık, KCK Diyarbakır ana davasının ilk hâkimlerinden olan ve daha sonra Yargıtay üyeliğine atanan kâkim Menderes Yılmaz görevden alınanlar arasında.