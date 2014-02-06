İçişleri Bakanlığı’ndan Gezi bilançosu: 80 ilde 5 bin 532 eylem yapıldı

Hülya Karabağlı / ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 28 Mayıs-6 Eylül 2013 tarihleri arasında 5 bin 532 eylem yapıldığını açıkladı.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Gezi eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan Bilgi Edinme Yasası kapsamında yönelttiği sorulara Emniyet Genel Müdürü adına yardımcısı İsmail Baş yanıt verdi.

Gezi adı kullanılmayan yanıtta 28 Mayıs-6 Eylül arasında 80 ilde 5 bin 532 eylem gerçekleştirildiği ifade edildi. Eylemlerde provokasyon olduğu savunulan cevapta, “28-Mayıs- 06 Eylül 2013 tarihleri arasında 80 ilimizde gerçekleşen 5 bin 532 eylem/etkinlikte olayları provoke eden, güvenlik güçlerine saldıran, çevreye ve insanlara zarar veren şahıslara ilişkin ilgili cumhuriyet başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemler yapılmıştır” dendi.

‘OC ve CS (biber gazı) etkisiz hale getirecek miktarda kullanılıyor’

Gezi eylemlerinde polisin ne kadar biber gazı kullandığını soran Aygün’e Emniyet “yeterince” demekle yetindi. Kimyasal adı OC ve CS olan ve biber gazı olarak bilinen gazla ilgili yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet Teşkilatı tarafından sadece OC ve CS içerikli göz yaşartıcı gazlar kullanılmakta olup söz konusu gazla müdahaleler sırasında kalabalığı dağıtacak veya etkisiz hale getirecek miktarda, yetkili amirin emriyle, bu konuda eğitim almış personelimiz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış Göz Yaşartıcı Gaz Silahları ve Mühimmatları Genelgesi ekinde yer alan talimatlar doğrultusunda yeteri kadar kullanılmaktadır. Ayrıca Toplumsal Müdahale Araçlarında (TOMA) yeteri kadar şebeke suyu kullanılmaktadır”

Aygün, ne sormuştu?

Bilgi Edinme Yasası kapsamında CHP’li Hüseyin Aygün İçişleri Bakanlığı’ndan şu sorulara yanıt istemişti:

1. Gezi Direnişinde yurttaşlar demokratik gösteri hakkını Türkiye'de kaç il ve ilçesinde kullanmıştır?

2. Gezi Direnişinde yurttaşlar demokratik gösteri haklarını kullanmadıkları il ve ilçeler (Türkiye’nin 81 iline bağlı ilçeler) hangileridir?

3. Gezi Direnişi ile ilgili Türkiye genelinde kaç ilde yurttaşlar gözaltına alınmıştır?

4. Gözaltına alınan yurttaşların illere göre dağılım oranı kaçtır?

5. Gözaltına alınan yurttaşların cinsiyetlerine göre dağılım oranı kaçtır?

6. Gözaltına alınan yurttaşların kaçı savcılık tarafından yapılan sorgu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir?

7. Belirtilen tarihler arasında Gezi Direnişi ile ilgili olarak,

a. Kaç ton biber gazı kullanılmış ve maliyeti kaç TL’dir?

b. Kaç adet gaz bombası kullanılmış ve maliyeti kaç TL’dir?

c. Kaç adet plastik mermi kullanılmış ve maliyeti kaç TL’dir?

d. Kaç ton su kullanılmış ve maliyeti kaç TL’dir?