Avukatlar Gezi eyleminde polisin 'yok' dediği kameranın fotoğrafını çekti!

Antalya'daki Gezi olayları sırasında 29 yaşındaki Mustafa Düştegör'ün polisler tarafından dövüldüğü iddiası için sokaktaki MOBESE kamerası kayıtlarını isteyen savcılığa, Emniyet, "Olay yerinde MOBESE kamerası yok" yanıtı verdi. Bunun üzerine avukatlar, kameranın fotoğraflarını çekip Savcılığa sundu.

Başta Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayı olmak üzere Gezi eylemleri ile ardı ardına yaşanan MOBESE skandallarına bir yenisi de Antalya 'da eklendi. 3 Haziran gece yarısı, Gezi eylemleri sırasında Mustafa Düştegör'ü Kaleiçi'nin ara sokaklarından birinde sopa ve coplarla dövdükleri ileri sürülen polisler hakkında 'işkence' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Teslime Tosun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Olayda yaralanan Düştegör adına avukat Hakan Evcin tarafından yapılan suç duyurusunda, Cumhuriyet Meydanı'ndaki pasif oturma eylemine katılan Mustafa Düştegör'ün polisin müdahalesi üzerine Kaleiçi yönüne koştuğu, burada 40 kişilik sivil ve resmi kıyafetli polis grubunun saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Suç duyurusunda, yaklaşık 40 polis hakkında kamu davası açılması ve derhal tutuklanmaları istendi. Düştegör'ün yerde sürüklenirken ve coplanırken bölgedeki bazı güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri, delil olarak savcılığa sunuldu. Savcılık ayrıca Emniyet Müdürlüğü'nden olay yerine ait MOBESE kayıtlarını istedi. Emniyetten verilen yanıtta ise "Olay yerinde MOBESE kamerası bulunmamaktadır" denildi. Bunun üzerine avukatlar, olay yerinde bulunan MOBESE kamerasının fotoğrafını çekip, Savcılığa verdi.

Avukat Hakan Evcin, savcılığa verdiği fotoğraflarda olay yerindeki kameranın açık seçik görüldüğünü belirterek, "Olay sırasında yaklaşık 40 civarında amir, memur var. 7 polis memurunu tespit edebilmişler. Savcılığa 'Olay yerinde kameramız yok' dediler. Ancak biz olay yerindeki, o sokakta bulunan kameranın fotoğraflarını sunduk. Kamera tam olay yerini gösteriyor. Yani sokağın başı net bir şekilde görüş alanı içinde. Şimdi Savcılığın Emniyete yazı yazmasını ve Emniyetin ne cevap vereceğini bekliyoruz" diye konuştu.