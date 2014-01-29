Savcı'dan Gezi eylemcisine: İşkence kanıtı olsun diye kendi kolunu kırdın

İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında gözaltına alınan ve 5 ay tutuklu kalan Süleyman Göksel Yerdut (25), gözaltı sırasında kolunun kırılması nedeniyle polis hakkında suç duyurusunda bulundu ama İzmir Savcısı Mustafa Gökgöz, Yerdut'un kendi kolunu kırdığını öne sürdü.

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, Yerdut, İzmir'de Gezi Parkı direnişine destek eylemlerine katıldığı için gözaltına alındığı sırada polis tarafından atılan tekmeyke kolunun kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda buludu. Yerdut, suç duyurusunda öne sürdüğü iddiasına göre, kollarına ters kelepçe takılıp Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneden çıkarılıp polis arabasına bindirilirken, evindeki aramaya da katılan ‘sivil giyimli, bıyıklı, uzun boylu, beyaz ve yeşil çizgili penye tişörtü’ olan bir polis, Yerdut’un sağ koluna tekme attı. Ayrıca ‘yeşil penye’ giyen bir polis de ayaklarından tekmeledi.

Polisin hazırladığı evrakları esas alan savcılık ise, “İşkence iddialarına delil olarak ileri sürmek üzere, kendisine takılan kelepçe ile iki kolunu gerdirerek kendisine zarar vermeye çalıştığı, kelepçeli sol kolunu karnına sıkıştırdığı ve böylece kolunu kırdığı…” gerekçesiyle polisler hakkında takipsizlik kararı verdi.