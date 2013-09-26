Bakanlık Gezi eylemcilerine ilaç veren eczacıların peşine düştü

Sağlık Bakanlığı, Gezi Parkı direnişi sırasında polisin kullandığı biber gazının etkisinden korunmak amacıyla eylemlerin bolca kullandığı ve polislerin el koyduğu ilaçlar için eczacılar hakkında soruşturma başlattı.

Gezi olayları sırasında kurulan revirlerinde görev alan gönüllü doktorlar hakkında soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı, eylemlerde ele geçirilen ve daha önce sergilenen ilaçlarla ilgili de inceleme başlattı.



Birgün gazetesinden Burcu Cansu’nun haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, olaylarda yaralananların tedavisi için ilaç desteği veren eczane ve hastanelerle ilgili rapor hazırladı.

İlaç vermenin cezası 450 lira

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler karekod sistemi üzerinden ele geçirilen ilaçların hangi noktalardan satıldığını tespit ederek, söz konusu eczane ve hastanelerde incelemeler yaptı.



Eczanelere reçetesiz ilaç vermekten ötürü 450 TL'den başlayan miktarlarda para cezaları kesileceği, sağlık personeli hakkında ise hastane malını izinsiz çıkarttıkları gerekçesiyle idari işlem yapılacağı açıklandı.

‘En çok Talcid sattık’

Soruşturmaya tepki gösteren eczacılar eylemler sırasında en fazla, Talcid, Rennie, pansuman malzemesi, ameliyat maskesi sattıklarını ve bunların da zaten reçetesiz satılan ürünler olduğunu söyledi.



Uygulamayı değerlendiren Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Bizler eczacılar olarak, sağlık mensubuyuz. Eczaneye gelen hastanın dilini, dinini, ideolojisini, etnik yapısını incelemeyiz. Sağlık açısından yaklaşırız. Gezi olayları da sosyal bir durumdur. Eczacılar gezi olaylarında yaşanan olağanüstü duruma sağlıkçı olarak yaklaşarak, sosyal işlevini yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

'Suçlu öğesi yaratmak yanlış'

“İlacı ve eczacıyı sistematik davranışa taşımak ve suçlu öğesi yaratmak doğru değildir” diyen Çolak, şunları kaydetti:



İlaç takip sistemi sahte ilacın piyasaya çıkmaması için kurulmuş, bizim de desteklediğimiz bir sistemdir. İlaç takip sistemi üzerinden Bakanlık ilaçların akibetini soruyor. Fakat gezi olayları olağanüstü bir süreçti. Eczacının ilacı vermesi zorunluluktu. İlaç takip sistemi amacına hizmet etmelidir. Bakanlık yaptığı bu soruşturmayı tekrar gözden geçirmelidir.