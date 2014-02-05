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'Erdoğan, Gezi Parkı'ndaki çadırları yakanları azarlayıp ağlatmış'

Erdoğan: İlk iki gece çadırların yakıldığından haberdar değildim. Bana üçüncü gününde haber verildi. İş işten geçmişti

05 Şubat 2014 20:29

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı gösterilerinin ilk günlerdeki sert müdahalelerle ilgili “sorumluları azarladığını ve ağlattığını” söylediği öne sürüldü.
 

'Türkiye Erdoğan'ın Legoland'i gibi'

 
Hürriyet'in haberine göre, Amerikan New York Times gazetesinin sitesinde yayımlanan “Kimin Türkiyesi” başlıklı, Suzy Hansen imzalı yazıda, son haftalarda Sivil Dayanışma Platformu tarafından astırılan “Sağlam İrade” billboardlarından bahsedilerek, “Dev bilboardlar, birçok Türk'ün yıllardır hissettiği klostrofobiyi daha da artırdı. Öyle ki Erdoğan her yerde, her ağaçta ya da boş alanda, her trafik sıkışıklığında, her gazete köşesinde ve hükümet yanlısı tweet'te, ezanda” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’nin bir şehir gibi yönetildiği, Başbakan’ın yerel projeleri kendi özel Legoland’ında oynar gibi kontrol edebildiği belirtildi.
 

'Merak etmeyin, onları azarladım, ağlattım'

 
Taksim Gezi Parkı olayları ilgili Başbakan Erdoğan’la görüşen heyette bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Profesör İpek Akpınar, gazeteye yaptığı açıklamada Başbakan’a polise müdahale emri verip vermediğini, ilk üç gün yaşananlardan haberdar olup olmadığını sorduğunu belirtti.
Erdoğan bu soruya şöyle cevap verdi: “Ekibim yaşananları çok fazla ciddiye almadı. Biz sadece eylemleri çevreciler olarak düşündük, bu yüzden tepki vermedik. Evet polis sert davrandı. İlk iki gece çadırların yakıldığından haberdar değildim. Bana üçüncü gününde haber verildi. İş işten geçmişti.”
Habere göre, bunun üzerine 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nil Eyüpoğlu, “Peki daha sonra ne oldu? Ne yaptınız! Anlatın bize! Niçin bize saldırdılar ve siz nasıl bilemezsiniz?” diye sordu. Erdoğan’ın buna cevabı ise “Merak etmeyin. Sorumluları ofisime çağırdım, azarladım. Ağlattım onları” oldu.
 

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