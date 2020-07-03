İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.

Çataklı, "Kararlar bilimsel gerçekler doğrultusunda alınıyor. 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil. Barolar belirlenen çerçevede kendini ifade edebilir" dedi.

Terörist açıklaması

Öte yandan Çataklı, Haziran'da 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Çataklı ayrıca Ankara'daki yürüyüş yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor" diyen Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir" sözlerini kaydetti.