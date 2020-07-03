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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil

03 Temmuz 2020 11:09

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.

Çataklı, "Kararlar bilimsel gerçekler doğrultusunda alınıyor. 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil. Barolar belirlenen çerçevede kendini ifade edebilir" dedi.

AKP, tartışmalı çoklu baro sistemini getiren teklifini TBMM’ye sundu. Buna karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı ve cuma günü bir araya gelerek Büyük Savunma Mitingi planladı. Ancak Ankara Valiliği, baroların, çoklu bara düzenlemesine karşı cuma günü yapmayı planladığı miting öncesinde Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek kentte her türlü toplantı, yürüyüş ve gösterinin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu. Valiliğin yasaklama kararına pek çok kesimden tepki yağdı.
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Terörist açıklaması

Öte yandan Çataklı, Haziran'da 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Çataklı ayrıca Ankara'daki yürüyüş yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor" diyen Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir" sözlerini kaydetti.

 

 

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