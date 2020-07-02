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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan Ankara Valiliği'nin yasağına tepki: Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz

02 Temmuz 2020 15:04

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Valiliği'nin Büyük Savunma Mitingi öncesi il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini kısıtlamasına tepki gösterdi. Durakoğlu, "Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Valiliği'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalananların sayısında görülen artış üzerine aldığı kısıtlama kararını değerlendirdi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kısıtlama kararının, yarın yapacakları Büyük Savunma Mitingi öncesinde alındığına dikkati çeken Durakoğlu, şunları söyledi:

"Anlattık dinlemediniz. Başkentimize geldik, yürütmediniz. Adalet Komisyonu'na almadınız, görüşmediniz. Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız. Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız. Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz. Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz."

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