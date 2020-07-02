Ankara Barosu avukatlarından çoklu baroya karşı eylem: Teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz

AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Eylem sonrası konuşan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kadın cinayetlerinde, doğa ‘katliamlarında’ vb. toplumsal davalarda susmayacaklarını vurgulayarak, “Zannediyorlar ki çocuk istismarında çocuk yalnız kalacak, Soma’daki işçinin omzunda avukatın eli olmayacak. Çok yanılıyorlar. Teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz” dedi.

TIKLAYIN - AKP'li Bülent Turan'dan baro teklifi açıklaması: AK Parti grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasında

AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Avukatlar teklife karşı savunma zinciri oluşturarak, “Savunma susmadı susmayacak”, “Savunma yoksa adalet de yok” sloganları attılar. Adliyedeki vatandaşlar avukatları alkışladı.

TIKLAYIN - Ankara Valiliği "Covid-19 vakaları artıyor" dedi, baroların Büyük Savunma Mitingi öncesinde eylemleri yasakladı!

ANKA'nın haberine göre savunma zinciri sırasında koronavirüs önleme olarak ip kullanıldı ve sosyal mesafe korundu. Adliyenin bütün katlarını sloganlar eşliğinde dolaşıldı.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, çoklu baro adı altında vatandaşın sesinin kısılmak istendiğini söyleyerek, “Yapılmak istenen baroları bölmek değildir, baskı ve zulüm ortamında vatandaşın en ufak şeyde dahi sesinin kısılmasıdır” dedi.

Kadın cinayetlerinde, doğa ‘katliamlarında’ vb. toplumsal davalarda susmayacaklarını vurgulayan Sağkan, “Zannediyorlar ki çocuk istismarında çocuk yalnız kalacak, Soma’daki işçinin omzunda avukatın eli olmayacak. Çok yanılıyorlar. Teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz” diye konuştu.