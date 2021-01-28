İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski CHP milletvekili Şimşek: Ölüm tehditleri alıyorum

İçişleri Bakanlığı'nın "Vali militan, kaymakam militan..." ifadesini gerekçe göstererek hakkında suç duyurusunda bulunduğu CHP 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek "4 gündür 12-13 tane ölüm tehdidi var. Seni diyor; ‘Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Onun için bir tedbir alalım dedik, koruma talebinde bulunduk" dedi.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, 13 kez ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Sözcü'den Hakan Kaya'ya konuşan Şimşek, şu açıklamayı yaptı:

"4 gündür 12-13 tane ölüm tehdidi var. Seni diyor; ‘Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım' diyor. Onun için bir tedbir alalım dedik, koruma talebinde bulunduk.

"Ben milletvekili olduğum zaman 550 kişiydik. 7 kişiydi anımsadığım kadarıyla silaha müracaat etmemiş olanların sayısı. O kişilerden biri de bendim. Ben silah taşımaktan utanırım ama mecburuz şimdi gideceğiz, silah alacağız. Selçuk Özdağ'ın 8 ay önce silah ruhsatı gelmiş, başına bu hadise geldikten iki gün sonra göndermişler. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sayın Barış Atay, aylarca beklemiş silah ruhsatı gelmesini, Barış'ı da darp ettiler. Biz öldürmek için silah ruhsatına başvurmuyoruz, kendimizi korumak için başvuruyoruz. Ben kimseye kendimi öldürtmem."

Ne olmuştu?

Şimşek’in Habertürk’te katıldığı canlı yayında dile getirdiği, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” sözleri tartışma yaratmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Şimşek hakkında, suç duyurusunda bulunmuştu.

Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, "Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? Ak parti İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız” diyerek tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunun üstüne Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.