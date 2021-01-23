AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Şimşek'e: Vali ve kaymakamlarımızın 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınmasına müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" diyen CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'e yanıt verirken, ""Vali ve kaymakamlarımız, 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor. Vali ve kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik, "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a ve ardından da katıldığı canlı yayında, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" diyen CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in sözlerine ilişkin, "CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası 'uzman çavuşlarımız'ı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize 'militan' diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şunları kaydetti: