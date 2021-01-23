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İçişleri Bakanlığı'ndan "Vali militan, kaymakam militan" ifadesini kullanan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu

23 Ocak 2021 19:23

İçişleri Bakanlığı'nca , "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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