İçişleri Bakanlığı CHP'li İlgezdi'yi görevden almıştı; Ataşehir’de Başkan Vekili CHP'li İlhami Yıldız oldu

CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen vekil seçimlerinin kazananı CHP adayı İlhami Yılmaz oldu.

Belediye başkanlığına vekalet edilmesi için aday olan CHP'li Yılmaz ve AKP’li Mustafa Cevat Arzık ilk iki turda gereken 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadı. Salt çoğunluğun yeterli olduğu olduğu üçüncü turda, 37 kişilik Belediye Meclisi'ndeki 22 CHP'li üyenin oyunu alan Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

CHP'li Yılmaz, seçimin ardından yaptığı açıklamada, İlgezdi'nin bir an önce görevine dönmesini temenni ettiğini söyledi.

CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, seçimlerin ardından kısa bir süreliğine salonda tansiyonun yükseldiğini belirterek, "Yoğun bir kalabalık salonun dışında oylamayı bekliyordu. Salona sınırlı sayıda kişi alındı. Oylama sükunet içinde yapıldı. Yılmaz'ın seçilmesinin ardından elektrikli hava kürsüye yansıdı. AKP adayı, yöneltilen suçlamaların takipçisi olacağız dedi ve Meclis Başkanı'nın seçim öncesinde adaylara söz vermemesini kınadı" dedi.

Toplam 37 üyenin bulunduğu Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 22, AKP’nin ise 15 meclis üyesi bulunuyor.

İlhami Yılmaz kimdir?

1953 Malatya doğumlu olan Yılmaz, 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA master'ını tamamladı. Halk Bankası ve TMSF'de çeşitli görevlerde bulundu.

1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkanvekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği yaptı.