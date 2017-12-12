Ataşehir Belediyesi AKP'ye mi geçecek?

İçişleri Bakanlığı'nca İmar Kanunu'na muhalefet, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yerine AKP kökenli birinin seçileceği iddia edildi. Ataşehir Belediyesi'nde 15 AKP'li 22 CHP’li meclis üyesi bulunuyor. İddiaya göre AKP'liler 4 CHP'li üyeyi ikna ederek başkanlığı almaya çalışacak.

Odatv'nin haberine göre, Ataşehir Belediye Meclisi’nde 15 AK Partili 22 CHP’li meclis üyesi bulunuyor. Üye sayıları rakamlarının yakın olması AKP'yi umutlandırdı. AKP'liler seçim sürecine kadar 4 CHP’li üyeyi ikna etmeye çalışıyor. Birlikte çalışmayı öneren AKP'lilerin 'İsterseniz sizden birini aday gösteririz' dediği de gelen bilgiler arasında. Eğer, AKP, 4 CHP’li üyeyi ikna etmeyi başarırsa Ataşehir Belediyesi AKP yönetimine geçecek. Bu nedenle seçim gününe kadar çalışmaların süreceği belirtiliyor.

İddianın ardından Ataşehir Belediyesi, sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bakanlığın, İlgezdi’yi Anayasa’nın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici süreyle görevden uzaklaştırdığı hatırlatıldı.

Sürece ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklama şöyle devam etti: “Ataşehir Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırma kararının ardından 10 gün içerisinde İstanbul Valiliği tarafından belirlenen gün ve saatte toplanarak kendi içerisinden, Belediyeyi yönetecek Başkan Vekilini seçecek. Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararını yargıya taşıyarak avukatları aracılığıyla hukuksal mücadelesini başlattı.”

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından 'İmar Kanunu'na muhalefet', 'Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu' ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket'iği gerekçesiyle görevden alınmıştı.