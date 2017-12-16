AKP'nin Ataşehir Belediyesi için adayı belli oldu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından, AKP'nin belediye başkan vekili adayının, Mustafa Cevat Arzık olduğu açıklandı.

AKP Ataşehir Belediye Başkan Vekili Adayının belirlendiği Ataşehir İlçe Meclis Grubu Toplantısı, AKP İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci’nin katılımıyla yapıldı. AKP İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama: "İçişleri Bakanlığı’nın, Battal İlgez’diyi görevden alması sonrasında yapılan AK Parti Ataşehir İlçe Grup Toplantımızda, AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Adayımız Mustafa Cevat Arzık seçildi" dendi.

TIKLAYIN: CHP Ataşehir Belediye Başkanı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı

Ataşehir Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini seçmek üzere 16 Aralık'ta toplanacak.