Cumhurbaşkanı’ndan 'Ataşehir Belediyesi' yorumu: Daha çok şeyler gelecek...

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Daha çok şeyler gelecek” ifadelerini kullandı.

Üsküdar-Ümraniye metro hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, "Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP seçmeninin de gereken dersi vermesini bekliyorum. Şimdi tutturmuş bir Man Adası. Herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Son bütçe müzakerelerinde sürekli bunu zikretti. Ataşehir’i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzle şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var yapısında bu var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar Meydanı’nda yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Metro hattının tüm İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız hattın önemli bir özelliği sürücüsüz olmasıdır. Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezinden kontrol edilecek.

Metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılacak

-Bu hattın 9 duraktan ve 10.5 kilometreden oluşan ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye'yi en kısa sürede Çekmeköy-Sancaktepe'ye kadar olan kısmı da izleyecek. Bir diğer özelliği de ilk sürücüsüz metro olmasıdır. Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezi tarafından izlenecek. Üsküdar'dan binen bir kardeşim inşallah 17 dakikada Yamanevler Durağı'na ulaşacaktır.

-Sancaktepe'ye kadar olan bölüm hizmete girdiğinde de bu yolculuk 27 dakika sürecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatmayı da planlıyoruz. İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Devam eden projelerle 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de 1000 kilometrenin üzerine çıkacak.

"Bazı yanlışlarımız olmadı mı, tabii ki oldu"

-Eksiklerimiz yok mu tabi ki var. Hatta bazı yanlışlarımız olmadı mı tabii ki oldu ama İstanbul’a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız. İnşallah hepsini de telafi edeceğiz. Türkiye’nin sadece şu 4-5 yılda yaşadıkları herkes için ibret vesikasıdır. Meydanı sokakları kaoslara sürüklemek isteyenlere bırakmadık.

-Meydanı bugün ABD’ye taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmek isteyenlere bırakmadık. Meydanı çukurlar kazarak vatanı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Şimdi silahla kumpasla başaramadıklarını ekonomi ile gerçekleştirmeye çalışanlara bu meydanı bırakmıyoruz.

AP'ye: Yav senin kesintinden ne olur?

-Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon avroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur.

-Yüzde 11,1 ile dünya birincisi olduk. Buna rağmen Türkiye’nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Üstelik buna ana hıyanet partisi de katılmış.

-Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP seçmeninin de gereken dersi vermesini bekliyorum. Şimdi tutturmuş bir Man Adası. Herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Son bütçe müzakerelerinde sürekli bunu zikretti. Ataşehir’i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzle şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var yapısında bu var.